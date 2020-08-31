Прокурор запросил до 21 года колонии восьмерым крымским татарам

В Южном окружном военном суде прокурор Евгений Колпиков запросил от 15 до 21 года колонии восьмерым крымским татарам, обвиняемым по делу об участии в религиозном движении "Хизб ут-Тахрир". Как сообщает "Крымская солидарность", такие сроки прокурор запросил "с учетом многочисленных позитивных характеристик от всех людей, которые были знакомы с подсудимыми, и с учетом смягчающих обстоятельств - многодетных семей".
Отмечается, что троих подсудимых, Мемета Белялова, Тимура Ибрагимова и Марлена Асанова, обвиняют в организации деятельности террористической организации, ещё пятерых - в участии в ней. Кроме того, всех восьмерых крымских татар обвиняют в покушении на насильственный захват власти.
Все подсудимые являются жителями крымского города Бахчисарай. Правозащитный центр "Мемориал" признал их политическими заключенными.
- После аннексии Крыма Россией в 2014 году около ста крымских татар подверглись уголовному преследованию за участие в религиозном движении "Хизб ут-Тахрир". Десятки из них осуждены на длительные сроки заключения, остальные ждут суда. В России движение "Хизб ут-Тахрир" запрещено с 2003 года. На территории Украины и большинства европейских стран его деятельность законна.
- Многие крымские татары считают, что преследование против них является местью российских властей за непризнание аннексии. Также они заявляют, что подавляющее большинство уголовных дел сфальсифицированы, их фигуранты ни в каких движениях не состояли и преступных планов не имели, зачастую уголовные дела о терроризме заводили на них только на основании найденной у них дома обычной религиозной литературы.
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