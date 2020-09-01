Кризис жанра. Андрей Остальский - об усталости демократии

Самая модная тема в интеллигентских разговорах сегодня в Великобритании – судьба либеральной демократии. Многим кажется, что мир разочаровался в ней и быстро движется, будто с горы катится, в эпоху новой автократии. Конечно, многие события в США, в самой Британии, брожение в европейских умах, всё более громкий и уверенный хор антилиберальных голосов в социальных сетях – всё это, казалось бы, подтверждает мнение пессимистов. Но насколько ощущения эти подкрепляются фактами? Может, у страха глаза велики?

Ответ на эти вопросы попытался найти журнал The Economist, соединив данные опросов, проведенных программами World Values Survey и European Values Study. В рамках этих масштабных социологических проектов изучается динамика изменения воззрений, оценок, установок, всего того, что подразумевается понятием "ценности". Журнал попытался на основе сводных данных разобраться, что на самом деле происходило с либеральной демократией и в какую сторону менялось отношение к ней в 98 странах мира за период с 1995 по 2020 год. И вот главный вывод: поддержка автократов в большинстве стран мира действительно выросла, но этот эффект слабее выражен в здоровых демократиях, несмотря на их заигрывания с популизмом.

Несколько раз за период опросов WVS предлагала оценить различные виды политического устройства, назвать, какие из них хороши, а какие плохи для той или иной страны. Среди вариантов – "демократическая политическая система", "армейское правление", "правление сильного лидера, который не должен беспокоиться о парламенте и выборах". В ходе последнего опроса лишь десятая часть респондентов заявила о решительном неприятии демократического правления. При этом почти четверть опрошенных положительно оценила власть армии, более двух пятых высказались за диктаторов, которые проигнорируют результаты выборов.

The Economist сравнил данные об изменении отношения к власти с количественными измерениями уровня политической свободы по шкале, применяемой Гётеборгским университетом. Оказалось, что в государствах с несовершенной демократией наблюдается значительный рост поддержки деспотических режимов, в то время как в странах с высоким уровнем политических свобод за последние 20 лет мало что изменилось. Например, в Мексике одобрение идеи власти сильного лидера за последние два десятилетия выросло с 39% до 70%, а в Новой Зеландии, наоборот, упало с 17% до 15%. Вопреки широко распространенным на Западе опасениям по поводу смерти демократии, доля людей, считающих эту систему плохой, за последнее десятилетие вовсе не увеличилась, а снизилась в десяти из 15 наиболее богатых и свободных стран.

Человечество проходит через очередную фазу своего политического развития, которая рано или поздно закончится

Но все же, при ближайшем рассмотрении общая картина оказывается не столь уж розовой. Используя данные исследований, журналисты The Economist выстроили модели, которые предсказывают предпочтения гипотетического 40-летнего человека в отдельно взятой стране в конкретные годы. Для него (её) выбраны среднестатистические характеристики уровня образования, дохода и всего остального. С помощью этих моделей удалось вычислить вероятность того, что такой средний человек отдаст предпочтение авторитарному правителю в разных странах в разные периоды времени. Получилось, что в период с 1998 по 2020 год такая вероятность в странах с высоким уровнем демократии все же выросла, с 29% до 33%. Но в государствах с нездоровой демократией этот показатель оказался гораздо выше, он вырос с 44% до 62%. Особенно высокий рост наблюдался в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и некоторых бывших советских республиках.

Как и следовало ожидать, люди, придерживающиеся правых политических взглядов и имеющие низкий уровень образования, оказались особенно сильно привержены "идеалу сильной руки". Но неприятным сюрпризом для либералов будет тот факт, что в общем и целом молодежь тоже более склонна к идеализации автократической власти. Впрочем, дело всё же не в возрастных категориях. В странах, где энтузиазм по отношению к деспотам растет, эта тенденция ярко выражена во всех демографических группах.

Конечно, взгляд журнала неизбежно обращен назад, ведь это историческое исследование. Между тем последние события в Беларуси опровергают прежние обобщения, касающиеся постсоветских стран. Вот уж где энтузиазм по отношению к диктатуре оказался в дефиците! И белорусская молодёжь наглядно показывает, что новое поколение не во всех странах склонно идеализировать автократов. "Нам старики объясняют, что стенам вечно стоять, что нам ничего не поделать, и надо терпеть и молчать", - поют участники демонстраций в Минске и других городах. И возражают: нет, если навалиться всем вместе, то "стены тюрьмы рухнут".

Но, увы, на практике всенародного протеста в современном мире оказывается недостаточно, чтобы освободиться от коррумпированной диктатуры. Прежде всего потому, что за спиной одного диктатора маячит другой – куда более могущественный. В Великобритании много откликов вызвал комментарий обозревателя Саймона Тиздолла, опубликованный в газете The Guardian, в котором он отмечает глубоко символичное значение народного движения в Беларуси и попыток режима Александра Лукашенко при косвеной помощи Владимира Путина его подавить. Это происходит, пишет автор, "в знаменательный момент обострения всё более отчаянной, всемирной борьбы. В одном лагере – силы реакции: автократы, авторитарные националисты, популисты и расисты, которые правят с помощью насилия, страха и поощрения раскола в обществе. В противоположном – либералы и прогрессисты, пытающиеся защитить идеи всеобщих прав человека и ценностей, основанных на верховенстве закона". Тиздолл считает, что свобода и демократия повсеместно оказалась под угрозой. Он приводит примеры того, что произошло и происходит в Гонконге, Таиланде, Ливане, Мали. "Но за всеми этими поражениями демократии стоят могучие силы... влиятельнейшие мировые лидеры искажают, игнорируют или отвергают демократический консенсус, сложившийся после 1989 года. В Китае Си Цзиньпин создал имперское президентство, запугивая критиков и заставляя их замолчать. В Бразилии, Египте и Турции, как и в России, избранные народом диктаторы приносят демократии дурную славу. Однако именно в США наиболее остро ощущается ослабление демократического императива". "Не удивительно, что диктаторы, автократы и сторонники режима "сильной руки" думают, что они побеждают", - заключает Саймон Тиздолл.

Ещё одним событием в этом ряду стал выход давно ожидавшейся книги редактора отдела расследований британского сайта OpenDemocracy Питера Гейгана "Демократия на продажу". Он с горечью пишет о том, что Великобритания оказалась одной из тех стран-исключений в ряду зрелых демократий, в которых большинство населения в последние годы разочаровалось в этой политической модели, той самой, примером и первопроходцем которой когда-то была эта страна. Гейган приводит результаты опроса, показывающего, что больше половины британцев высказали предпочтение авторитарной модели правления, при которой "сильный лидер готов нарушать правила" и даже игнорировать парламент. Характерно, что именно среди нового поколения – так называемых миллениалов преобладают подобные взгляды: меньше одной трети молодых людей поддерживают демократическое устройство. В то время как среди предыдущих поколений наоборот, две трети считают важным жить при демократии.

Вину за такое состояние дел Питер Гейган возлагает на "глобальную цепь, связавшую тёмные деньги и политическую дезинформацию". Он подробно описывает механизмы, позволяющие осуществлять вливания сомнительных денег в британскую политику в широких масштабах и с высокой эффективностью использовать их для воздействия на политиков и избирателей. "Против основных принципов демократии ведется всё более агрессивная война …электоральные манипуляции приняли глобальный характер", - считает автор. Касаясь российского вмешательства в политические процессы в США и Великобритании, Гейган пишет: "Реклама в фейсбуке, мемы в соцсетях, боты и другие инструменты создают картину мира, в которой избирателям становится всё труднее понимать, чему можно верить, а чему нет". И делает общий вывод: "Злоупотребление технологией соцсетей – экзистенциальная угроза для демократии".

В рецензии на книгу "Демократия на продажу" другой популярный политолог Пол Эванс пишет: "Самый успешный в истории эксперимент грозит завершиться катастрофическим разрушением, а избирательная политика, которая лежит в его основе, может быть фатально скомпрометирована… и демократия не может сойти с этого пути". Я бы рискнул предположить иное: что человечество проходит через очередную фазу своего политического развития, которая рано или поздно закончится. Но весь вопрос в том, сколь далеко зайдет разрушительный процесс, пока маятник не качнется в противоположную сторону.

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор

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