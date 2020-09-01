Путин повысил на 3% зарплаты чиновникам, главе СК и генпрокурору

Зарплаты госслужащих в России с 1 октября вырастут на 3 процента. Это официальный уровень инфляции в 2019 году. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Кроме того, отдельными указами повышены зарплаты генерального прокурора и председателя Следственного комитета России, также на 3 процента.

В 2015 году Владимир Путин в связи с кризисом подписал указ об урезании зарплат высшим государственным чиновникам на 10 процентов.

В конце 2017 года он поднял зарплаты главе СК и генпрокурору на 4 процента, а в октябре 2019 года — еще на 4,3 процента. Тогда же подняли зарплаты президенту и главе правительства.

Доход президента России Владимира Путина за 2019 год составил 9 миллионов 720 тысяч рублей, премьера Михаила Мишустина – более 18 миллионов рублей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2019-м заработал почти 12 с половиной миллионов, а генеральный прокурор Игорь Краснов – около пяти миллионов, следует из официальных деклараций.

По оценкам Центрального банка России, реальная заработная плата в России в 2020 году может в среднем вырасти на 1,5-2,5 процента, сообщает "Интерфакс".