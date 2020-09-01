Число инфицированных коронавирусом в России превысило миллион

Число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии, по официальным данным, превысило 1 миллион человек.

За последние сутки выявлено 4 729 ​новых случаев инфекции, а общее число выявленных случаев достигло 1 000 048 (в это число входят также данные по аннексированным Крыму и Севастополю).

Первые случаи инфекции в России были зафиксированы полгода назад - в начале марта.

За всё время жертвами коронавируса, по официальным данным, стали 17 299 человек, то есть промежуточный показатель летальности - около 1,7 процентов. В официальную статистику, однако, как признали сами российские власти, включаются не все случаи смерти людей с коронавирусом, а только те, где инфекция признана основной причиной гибели. Выздоровело по официальным данным более 815 тысяч человек - то есть более 167 тысяч сейчас больны.