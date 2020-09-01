В центре Минска сотрудники ОМОНа во вторник задержали студентов - участников акции протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Студенты, не согласные с официальными итогами президентских выборов, в первый день учебного года вышли на забастовку по призыву оппозиции. Около университетов проходят студенческие пикеты. Несколько десятков студентов организовали шествие по центру Минска, однако путь им преградил ОМОН. Были задержаны около 10 человек, остальных ОМОН разогнал.
В Минске проходит ещё одно студенческое шествие. Белорусская служба Радио Свобода ведёт прямую трансляцию:
Сообщается, что несколько студентов были задержаны у входа в учебные заведения.
В телеграм-канале Nexta, в котором публикуются, помимо прочего, анонсы акций протеста, накануне был опубликован призыв провести 1 сентября всеобщую забастовку. Сообщается, что с утра бастует по крайней мере часть рабочих БелАЗа, Минского подшипникового завода и ряда других предприятий.
- Сегодня 24-й день протестов в Белоруссии, которые начались после объявления о победе Лукашенко на выборах президента. Участники протестов считают, что итоги выборов грубо сфальсифицировали, и на самом деле победила Светлана Тихановская. Ежедневно на улицы выходят тысячи участников протестов. В первые дни власти жестоко разгоняли их, затем начали задерживать людей выборочно.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвиняет ряд стран Запада во внешнем вмешательстве. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник, комментируя ситуацию в Белоруссии, фактически согласился с его утверждениями. "Наши литовские соседи перешли уже все грани приличия в требованиях, которые они выдвигают. У нас есть основания полагать, что с госпожой Тихановской они работают совсем не демократическими методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Белоруссии" - сказал он. Что именно Лавров имеет в виду, он не пояснил. Белорусская оппозиция неоднократно заявляла, что протесты против Лукашенко против России не направлены.
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