В центре Минска сотрудники ОМОНа во вторник задержали студентов - участников акции протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Студенты, не согласные с официальными итогами президентских выборов, в первый день учебного года вышли на забастовку по призыву оппозиции. Около университетов проходят студенческие пикеты. Несколько десятков студентов организовали шествие по центру Минска, однако путь им преградил ОМОН. Были задержаны около 10 человек, остальных ОМОН разогнал.

В Минске проходит ещё одно студенческое шествие. Белорусская служба Радио Свобода ведёт прямую трансляцию:

Сообщается, что несколько студентов были задержаны у входа в учебные заведения.

В телеграм-канале Nexta, в котором публикуются, помимо прочего, анонсы акций протеста, накануне был опубликован призыв провести 1 сентября всеобщую забастовку. Сообщается, что с утра бастует по крайней мере часть рабочих БелАЗа, Минского подшипникового завода и ряда других предприятий.