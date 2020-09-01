"Шарли Эбдо" переиздаёт карикатуры на пророка Мухаммеда

Французский сатирический журнал "Шарли Эбдо" переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых в январе 2015 года на редакцию напали радикальные мусульмане. Жертвами стали 12 человек, включая главного редактора, ведущих художников и двоих полицейских. В "Шарли Эбдо" пояснили, что переиздание карикатур – дань памяти погибшим коллегам.

Журнал с карикатурами на пророка Мухаммеда выходит накануне судебного процесса над 14 подозреваемыми. Им вменяют оказание материальной поддержки радикальным исламистам. Трое из 14 человек находятся в розыске. По данным следствия, за несколько дней до нападения они бежали в район боевых действий на сирийско-иракской границе.

В качестве гражданских истцов на судебном процессе выступают около 200 человек. Судебный процесс станет первым записанным на видео. Отснятые материалы будут добавлены в исторические архивы французского правосудия. Ожидается, что процесс продлится до 10 ноября.