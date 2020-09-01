В Северной Осетии началась вахта памяти по жертвам теракта в Беслане

В Северной Осетии 1 сентября началась трёхдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе №1 города Беслан, который произошёл в 2004 году. Первыми к разрушенному зданию спортзала, которое превращено в мемориал, в 16-ю годовщину пришли родственники погибших и пережившие трагедию бывшие заложники.

1 сентября 2004 года в здании школы в Беслане было захвачено более 1100 человек, среди которых были школьники, их родители, учителя и другие участники линейки по случаю Дня знаний. Ответственность за нападение впоследствии взял на себя Шамиль Басаев. Террористы требовали вывода российских войск из Чечни. 3 сентября начался штурм здания школы. В результате боевого столкновения погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день. По официальным данным, были убиты все захватившие здание террористы, кроме одного. Нурпаши Кулаев, который отрицает свою причастность к захвату заложников, был приговорён к пожизненному заключению.

Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.