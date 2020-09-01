Путин назвал "коллаборационистами" тех, кто "переписывает историю"

Президент России Владимир Путин назвал "современными коллаборационистами" людей, которые, как он выразился, "соглашаются с инициаторами переписи истории". Такое мнение он высказал во время всероссийского открытого урока "Помнить – значит знать", посвященного 75-летию Победы. Урок для учеников российских школ был проведён 1 сентября – в День знаний, Путин находился в своей резиденции в Ново-Огарево, трансляция велась на странице Министерства просвещения во "ВКонтакте".

Путин высказал мнение, что тема победы в войне актуальна до сих пор, поскольку в мире есть люди, считающие себя победителями в холодной войне, которые хотят "поменять порядок, возникший после Второй мировой войны", а для того, чтобы создать для этого условия, эти люди хотят "немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле". Тех, кто им помогает, президент и призвал считать "коллаборационистами". Каких-то конкретных имён или примеров "переписывания истории" он не назвал.

Пользователи соцсетей обратили внимание на одну из формулировок президента – говоря о планах нацистов, Путин сказал: "Целью нацистов было не просто освобождение территории нашей страны, не порабощение народов России и тогда Советского Союза, как они это делали в Европе, а уничтожение народов Российской Федерации и народов других республик Советского Союза".

Путин неоднократно говорит о попытках других стран или зарубежных политиков "переписать историю". Таким переписыванием он счёл, в частности, принятое в прошлом году заявление Европарламента, в котором ответственность за развязывание Второй мировой войны возлагалась как на нацистскую Германию, так и на СССР, заключивший с ней так называемый пакт Молотова – Риббентропа. В начале нынешнего года Путин вступил в заочную полемику с руководством Польши относительно роли СССР в нападении на Польшу, а летом опубликовал статью в американском издании National Interest, в котором фактически назвал Польшу одним из виновников развязывания Второй мировой войны и выступил в защиту советской трактовки пакта как договора, позволившего СССР подготовиться к нападению Гитлера. Утверждения Путина вызвали резкую реакцию в Польше и странах Балтии.