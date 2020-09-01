Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Умер бывший главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига

Милош Ржига

Бывший главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига скончался на 62 году жизни в больнице в Праге. Он тренировал крупные российские клубы, был чемпионом Чехословакии как игрок и Словакии как тренер.

Ранее он был доставлен в больницу в Праге в связи с серьезным ухудшением самочувствия. Точный диагноз не сообщался. В России тренер известен по работе со “Спартаком”, который дважды доводил до четвертьфинала Кубка Гагарина, “Атлантом”, с которым доходил до финала Кубка Гагарина в 2011 году, а также СКА и “Авангардом”.

В прошлом сезоне он был назначен тренером чешской хоккейной сборной, он должен был привезти команду на чемпионат мира в Швейцарии. Турнир не состоялся из-за пандемии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG