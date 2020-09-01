Умер бывший главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига

Бывший главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига скончался на 62 году жизни в больнице в Праге. Он тренировал крупные российские клубы, был чемпионом Чехословакии как игрок и Словакии как тренер.

Ранее он был доставлен в больницу в Праге в связи с серьезным ухудшением самочувствия. Точный диагноз не сообщался. В России тренер известен по работе со “Спартаком”, который дважды доводил до четвертьфинала Кубка Гагарина, “Атлантом”, с которым доходил до финала Кубка Гагарина в 2011 году, а также СКА и “Авангардом”.

В прошлом сезоне он был назначен тренером чешской хоккейной сборной, он должен был привезти команду на чемпионат мира в Швейцарии. Турнир не состоялся из-за пандемии.