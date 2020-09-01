В Петербурге уволили из школы главу "Альянса учителей"

В Санкт-Петербурге председателя профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена уволили из лицея №344, в котором он проработал больше восьми лет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Основанием для увольнения стало "совершение аморального поступка несовместимого с работой".

По версии директора лицея Майи Шелюховской, аморальность поступка Кена заключается в привлечении его к административной ответственности по статье "Нанесение побоев", а также в возбуждении уголовного дела за "неуважение к суду", по которому педагог проходит в качестве подозреваемого. Сам Кен считает своё увольнение политическим и незаконным. Педагог отметил, что уходит с добрым отношением к коллективу и просит учеников лицея рассматривать увольнение только "как поступок директора", не перенося его оценку на общее отношение к школе.

Даниил Кен - бывший депутат муниципального округа "Морские ворота". Как пишет "Бумага", он известен эксцентричными поступками. Он предлагал спикеру Заксобрания Петербурга "либо трусы надеть, либо крестик снять" и принес голову коровы без скальпа в ТИК, когда его сняли с депутатских выборов в муниципальном округе "Светлановское". Кен публично рассказывал о принуждении к голосованию за поправки в Конституцию РФ.

Профсоюз "Альянс учителей" был создан в 2019 году при содействии активистов штаба оппозиционера Алексея Навального. Организация выступает против агитации в школах, призывает учителей не участвовать в фальсификации выборов. В регионах создано 15 ячеек профсоюза.