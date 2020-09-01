Во вторник утром в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончался один из лидеров движения "Антифа" Алексей Сутуга, известный в среде активистов по прозвищу "Сократ". Сутуга больше недели провёл в реанимации после избиения. Он умер, не приходя в сознание.
Инцидент, из-за которого антифашист получил несовместимые с жизнью травмы, произошёл 22 августа. По словам знакомых Сутуги, компания, в которой он находился, повздорила с сотрудниками продуктового магазина в центре Москвы. Спустя какое-то время, когда казалось, что инцидент исчерпан, знакомые сотрудников догнали компанию на улице, Сутугу повалили на землю и начали избивать. В итоге антифашист был госпитализирован c ушибом головного мозга тяжёлой степени и переломами теменной и височной костей. В больнице он впал в кому, у него начался отёк мозга. Сутуге пришлось делать трепанацию черепа. Соратники антифашиста собирали деньги на его лечение.
По подозрению в совершении преступления полиция задержала четырёх уроженцев Северного Кавказа: 27-летнего Сайхана Адаева, 21-летнего Ахмеда Гулоева, 20-летнего Ибрагима Алиева и 18-летнего Аслахана Садаева. 26 августа Мещанский районный суд Москвы арестовал их на два месяца.
- Алексею Сутуге было 33 года. Он один из самых известных в России участников антифа-движения. Также он являлся членом анархистского движения "Автономное действие". В разное время Сутуга работал в издании "Русская планета", институте "Коллективное действие", участвовал в спектаклях Театра.Doc.
- В 2014 году Сутугу приговорили к 3 годам 1 месяцу колонии общего режима за драку с националистами в одном из московских кафе. Антифашиста обвинили в хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, и нанесении побоев из хулиганских побуждений. Сутуга заявлял, что материалы уголовного дела сфабрикованы. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключённым. После освобождения из колонии Сутуга участвовал во множестве кампаний поддержки политзаключённых.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.