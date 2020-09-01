Во вторник утром в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончался один из лидеров движения "Антифа" Алексей Сутуга, известный в среде активистов по прозвищу "Сократ". Сутуга больше недели провёл в реанимации после избиения. Он умер, не приходя в сознание.

Инцидент, из-за которого антифашист получил несовместимые с жизнью травмы, произошёл 22 августа. По словам знакомых Сутуги, компания, в которой он находился, повздорила с сотрудниками продуктового магазина в центре Москвы. Спустя какое-то время, когда казалось, что инцидент исчерпан, знакомые сотрудников догнали компанию на улице, Сутугу повалили на землю и начали избивать. В итоге антифашист был госпитализирован c ушибом головного мозга тяжёлой степени и переломами теменной и височной костей. В больнице он впал в кому, у него начался отёк мозга. Сутуге пришлось делать трепанацию черепа. Соратники антифашиста собирали деньги на его лечение.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала четырёх уроженцев Северного Кавказа: 27-летнего Сайхана Адаева, 21-летнего Ахмеда Гулоева, 20-летнего Ибрагима Алиева и 18-летнего Аслахана Садаева. 26 августа Мещанский районный суд Москвы арестовал их на два месяца.