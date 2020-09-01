На директора сгоревшего заповедника "Утриш" завели уголовное дело 

На директора заповедника "Утриш", пострадавшего от крупного пожара, заведено уголовное дело о халатности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Проверка, проведённая надзорным ведомством, выявила, что директор ненадлежащим образом исполнял обязанности по контролю за соблюдениями правил противопожарной безопасности и обеспечению режима посещения заповедника.

Пожар на территории государственного заповедника "Утриш" в районе Анапы, общая площадь которого составила 130 гектаров, вспыхнул 24 августа, его не могли потушить двое суток. В результате огнём были уничтожены тысячи деревьев и растений, занесённых в Красную книгу, в том числе вековые можжевельники и фисташки, а также почвенный покров заповедной территории.

Местные активисты считают, что пожар произошёл в результате умышленного поджога. Они подозревают в этом чиновников и предпринимателей, хотевших захватить территорию заповедника под застройку.

По версии следствия, возгорание началось на несанкционированной стоянке на территории заповедника, на которой отдыхающие использовали открытый огонь.

Учёные Южного федерального университета утверждают, что на восстановление заповедника "Утриш" уйдёт не менее ста лет. В свою очередь экологические активисты, защищавшие "Утриш", считают, что в прежнем виде восстановить заповедник уже не получится.