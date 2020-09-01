На студенческих протестах в Минске десятки задержанных. ВИДЕО

Тысячи студентов вышли 1 сентября на протесты в белорусской столице – после призыва оппозиции к общенациональной забастовке.

Колонны студентов с красно-белыми флагами, давним символом движения против президента Александра Лукашенко, с утра начали стекаться с разных концов города в центр Минска. Около 70 человек, по данным правозащитного центра "Весна", были задержаны при попытках студентов прорвать милицейские оцепления в ряде районов. Сообщалось о стычках с ОМОНом и жестких задержаниях, в частности, на проспекте Независимости, у лицея БГУ.

Ближе к вечеру демонстранты начали собираться на площади Независимости, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

По словам очевидцев, на площади было несколько сот человек. Они пели, скандировали лозунги, танцевали и водили хороводы, передаёт "Интерфакс".

Часть людей собралась у Красного костёла. Позднее вокруг католического храма прошел крестный ход. Одна из групп девушек встала на площади в цепь, которой окружила парней, чтобы защитить их от задержаний Милиция через мегафоны призывала собравшихся разойтись.

Портал Tut.By и ряд других СМИ сообщили также о новых задержаниях журналистов – "для проверки аккредитаций". В отделения отвезли нескольких сотрудников Tut.By, агентств "БелаПАН", "РИА Новости" и еще несколько журналистов и фрилансеров.

"1 сентября – это день знаний. Знаний о белорусской солидарности. Присоединяйтесь к этой однодневной забастовке, поддержите рабочих и продемонстрируйте правительству, кто истинный источник власти", – заявила ранее команда оппозиционного политика Светланы Тихановской.

Президент Лукашенко 1 сентября решил посетить Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, где готовят швей, работников торговли, парикмахеров и других специалистов. Он опять пространно высказался о протестах. В частности, Лукашенко заявил, что его беспокоит, что с приходом новой власти "порежут на куски" поддерживающих его людей. "Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", – заявил Лукашенко, который не раз утверждал, что нынешние протесты в стране организованы из-за рубежа.