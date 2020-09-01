Умер народный артист России Борис Клюев

В Москве на 77-м году жизни скончался народный артист России Борис Клюев, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову. По её словам, в последнее время актёр тяжело болел. В 2018 году ему поставили диагноз рак лёгких.

Борис Клюев родился в 1944 году, в 25 лет он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего пришёл в государственный академический Малый театр, на сцене которого играл до последних дней. В общей сложности Клюев сыграл в более чем 60 спектаклях. Он был одним из ведущих актёров театра.

С началом профессиональной карьеры Клюев также преподавал в театральном училище имени Щепкина, в последствии заведовал кафедрой актёрского мастерства.

Кроме того Борис Клюев сыграл в более чем 120 художественных фильмах. Среди наиболее известных его ролей - роль брата Шерлока Холмса в телевизионном сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", роль агента иностранной разведки в сериале "ТАСС уполномочен заявить…", роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", а также роль одного из преступников в детективе "Криминальный квартет".