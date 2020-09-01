Умер бывший российский омбудсмен Олег Миронов

Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов умер на 82-м году жизни, сообщила в инстаграме действующий омбудсмен Татьяна Москалькова. Миронов занимал эту должность с 1998 по 2004 год.

Миронов родился в 1939 году в Пятигорске, окончил Саратовский юридический институт имени Курского в 1963 году, затем аспирантуру этого института в 1967 года, защитил степень доктора юридических наук.

Преподавал в этом институте, был профессором и проректором саратовской Высшей партийной школы, избирался депутатом Госдумы первого и второго созыва, был членом фракции КПРФ.

В 1995 году вошел в ЦК КПРФ, а в 1998 году сменил Сергея Ковалева на должности уполномоченного по правам человека в России. После назначения омбудсменом вышел из компартии. В 2004 году его сменил на посту омбудсмена Владимир Лукин.

Олег Миронов был гостем эфиров Радио Свобода.