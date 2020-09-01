Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Умер бывший российский омбудсмен Олег Миронов

Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов умер на 82-м году жизни, сообщила в инстаграме действующий омбудсмен Татьяна Москалькова. Миронов занимал эту должность с 1998 по 2004 год.

Миронов родился в 1939 году в Пятигорске, окончил Саратовский юридический институт имени Курского в 1963 году, затем аспирантуру этого института в 1967 года, защитил степень доктора юридических наук.

Преподавал в этом институте, был профессором и проректором саратовской Высшей партийной школы, избирался депутатом Госдумы первого и второго созыва, был членом фракции КПРФ.

В 1995 году вошел в ЦК КПРФ, а в 1998 году сменил Сергея Ковалева на должности уполномоченного по правам человека в России. После назначения омбудсменом вышел из компартии. В 2004 году его сменил на посту омбудсмена Владимир Лукин.

Олег Миронов был гостем эфиров Радио Свобода.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG