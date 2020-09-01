Умер автор трека I like to move it Эрик Морилло

Американский диджей и продюсер Эрик Морилло найден мёртвым у себя в доме в Майами-Бич, штат Флорида, сообщил местный телеканал WPLG со ссылкой на полицию. Ему было 49 лет. Широкой публике музыкант был известен как автор танцевальной песни I like to move it, многократно входивших в хит-парады лучших танцевальных треков 90-х.

Обстоятельства смерти выясняются полицией. Очевидцы рассказали каналу, что полицейские забрали с собой несколько мешков вещей с возможными вещественными доказательствами.

Морилло шесть раз получал престижную награду DJ Awards, три раза как лучший международный диджей, три раза — как лучший диджей в стиле хаус. В начале августа Морилло был арестован по обвинению в изнасиловании. Он был выпущен под залог, в пятницу должны были состояться первые слушания по его делу.