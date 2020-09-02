Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил изучить историю каждого жителя республики, репрессированного во времена правления Иосифа Сталина. Об этом сообщила его пресс-служба, внимание на это обратил канал “Настоящее Время”.
Политик принял участие в церемонии памяти жертв репрессий 31 августа. По оценке пресс-службы президента, в республике были репрессированы 100 тысяч жителей, 13 тысяч человек расстреляны. Мирзиёев поручил провести изыскания по каждому из пострадавших, узнать их историю, издать книги об их деятельности и назвать их именами городские кварталы (махалли) и школы.
"Эти люди были настоящими лидерами, передовыми представителями интеллигенции, лучшими литераторами и деятелями культуры, – сказал он. – Представьте, какие великие дела они бы совершили во имя развития родины, науки, экономики, культуры и литературы, какой бы прорыв сделал наш народ, если бы они не были репрессированы!”
- Среди репрессированных в Узбекистане – основатель узбекской национальной школы романистики Абдулла Кадыри, писатель Абдурауф Фитрат, трое бывших наркомов просвещения, сотрудники издававшего историческую литературу Научно-исследовательского института марксизма-ленинизма. Кроме представителей интеллигенции и революционеров от репрессий в ходе кампании раскулачивания пострадали десятки тысяч крестьян и простых жителей.
- Всего, по оценке правозащитного общества "Мемориал", около 30 лет занимающегося сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 миллиона жителей Советского Союза. В 2009 году к личности Сталина, согласно данным опроса “Евразийского монитора”, положительно относились 53 процента жителей Узбекистана.
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