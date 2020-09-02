Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил изучить историю каждого жителя республики, репрессированного во времена правления Иосифа Сталина. Об этом сообщила его пресс-служба, внимание на это обратил канал “Настоящее Время”.

Политик принял участие в церемонии памяти жертв репрессий 31 августа. По оценке пресс-службы президента, в республике были репрессированы 100 тысяч жителей, 13 тысяч человек расстреляны. Мирзиёев поручил провести изыскания по каждому из пострадавших, узнать их историю, издать книги об их деятельности и назвать их именами городские кварталы (махалли) и школы.

"Эти люди были настоящими лидерами, передовыми представителями интеллигенции, лучшими литераторами и деятелями культуры, – сказал он. – Представьте, какие великие дела они бы совершили во имя развития родины, науки, экономики, культуры и литературы, какой бы прорыв сделал наш народ, если бы они не были репрессированы!”