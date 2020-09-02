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Президент Узбекистана поручил увековечить память каждой жертвы сталинских репрессий

Шавкат Мирзиёев на церемонии памяти жертв репрессий

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил изучить историю каждого жителя республики, репрессированного во времена правления Иосифа Сталина. Об этом сообщила его пресс-служба, внимание на это обратил канал “Настоящее Время”.

Политик принял участие в церемонии памяти жертв репрессий 31 августа. По оценке пресс-службы президента, в республике были репрессированы 100 тысяч жителей, 13 тысяч человек расстреляны. Мирзиёев поручил провести изыскания по каждому из пострадавших, узнать их историю, издать книги об их деятельности и назвать их именами городские кварталы (махалли) и школы.

"Эти люди были настоящими лидерами, передовыми представителями интеллигенции, лучшими литераторами и деятелями культуры, – сказал он. – Представьте, какие великие дела они бы совершили во имя развития родины, науки, экономики, культуры и литературы, какой бы прорыв сделал наш народ, если бы они не были репрессированы!”

  • Среди репрессированных в Узбекистане – основатель узбекской национальной школы романистики Абдулла Кадыри, писатель Абдурауф Фитрат, трое бывших наркомов просвещения, сотрудники издававшего историческую литературу Научно-исследовательского института марксизма-ленинизма. Кроме представителей интеллигенции и революционеров от репрессий в ходе кампании раскулачивания пострадали десятки тысяч крестьян и простых жителей.
  • Всего, по оценке правозащитного общества "Мемориал", около 30 лет занимающегося сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 миллиона жителей Советского Союза. В 2009 году к личности Сталина, согласно данным опроса “Евразийского монитора”, положительно относились 53 процента жителей Узбекистана.

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