Белорусские спортсмены выступили в поддержку участников протестов

Известные белорусские спортсмены призвали коллег объединиться и поддержать протесты против фальсификации президентских выборов в Белоруссии, которые проходят по всей стране с 9 августа. Они также объявили о создании Свободной ассоциации спортсменов Белоруссии .

Член сборной команды Белоруссии по баскетболу Никита Мещераков заявил, что не может оставаться равнодушным к происходящему в стране - насилию, беззаконию, давлению и угрозам увольнения. "Пришло время, когда мы, белорусские спортсмены, станем болельщиками своего народа", - подчеркнула в своем обращении участница двух Олимпиад, профессиональная баскетболистка Елена Левченко. "Стоит ли мне защищать честь страны, если я не могу защитить свою собственную? " - задаёт вопрос трехкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, пловец Александр Герасименя.

Коллективное письмо с требованием отставки Лукашенко и против применения силы в отношении мирных демонстрантов подписали более тысячи работников Белорусской железной дороги .

Вчера тысячи студентов вышли на протесты в Минске – после призыва оппозиции к общенациональной забастовке. Около 70 человек, по данным правозащитного центра "Весна", были задержаны при попытках студентов прорвать милицейские оцепления в ряде районов. Сообщалось о стычках с ОМОНом и жестких задержаниях.

Портал Tut.By и ряд других СМИ сообщили также о новых задержаниях журналистов – "для проверки аккредитаций". В отделения отвезли нескольких сотрудников Tut.By, агентств "БелаПАН", "РИА Новости", "Комсомольской правды" в Белоруссии и ещё несколько журналистов и фрилансеров. Как сообщила по телефону находящаяся в отделении полиции корреспондент Tut.by Надежда Калинина , их оставили там до утра.

На каком основании были задержаны журналисты, выяснить не удалось. Позже появились сообщения, что, по крайней мере, некоторым журналистам предъявлено обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Более 30 журналистов из редакции TUT.BY и других изданий пришли к зданию Октябрьского РУВД в Минске , чтобы поддержать своих коллег, задержанных при выполнении своих профессиональных обязанностей.