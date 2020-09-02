Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла накануне в Москве, не дожив одного дня до своего 75-летия, сообщил вечером 1 сентября в своём блоге актёр Нахим Шифрин.

Актриса была широко известна по ролям в фильмах “Доживём до понедельника” Станислава Ростоцкого и “Первая любовь” Василия Ордынского.

Печерникова родилась в 1945 году в Грозном, поступила в Школу-студию МХАТ, начала играть в Московском театре им. Ленинского комсомола у Анатолия Эфроса, 12 лет служила в Малом театре.

В кино дебютировала в роли в фильме-опере 1967 года "Каменный гость”, всего снялась в 29 фильмах.