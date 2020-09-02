В Минске пришли с обыском в офис IT-компании Микиты Микадо

Сотрудники Управления финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обыском в минский офис IT-компании PandaDoc, которой владеет и руководит бизнесмен Микита Микадо, живущий в США.

"Забрали на допрос директора. Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами. Ребята, что вы ищете?" – написал Микадо в инстаграме.

Большинство сотрудников компании PandaDoc сейчас работают из дома, поэтому в офисе почти никого не было. В домах некоторых из них также прошли обыски, сообщило "Еврорадио". С чем связаны обыски, не известно.

Ранее Никита Микадо выступил с инициативой финансовой помощи сотрудникам правоохранительных органов, которые уйдут со службы. На сегодняшний день обработано более 300 заявок и одобрено 50 платежей, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

На фоне политического кризиса в Белоруссии компания PandaDoc решила перевести большую часть своих белорусских сотрудников в другую страну.

Вывез из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса и российский поисковик "Яндекс". Тогда офисы обыскивали сотрудники управления МВД по борьбе с организованной преступностью, что они искали – не сообщается.

За день до обысков в “Яндексе” ряд белорусских IT-компаний подписали открытое письмо, в котором потребовали у властей прекратить насилие, освободить задержанных и провести новые президентские выборы.