Прощание с Командором. Сетевой некролог Владиславу Крапивину

Первого сентября в Екатеринбурге умер на 82-м году жизни Владислав Крапивин, писатель, на чьих книгах выросло несколько поколений советских детей. Герои его романов, подростки-идеалисты, борющиеся за честь, правду и справедливость в жестоком взрослом мире, стали для многих образцом для подражания - и заслужили собственное определение, "крапивинские мальчики".

Анна Ветлугина

Он долго и тяжело болел, но все равно сегодняшняя новость - как неожиданный удар. Наверное, многие сегодня почувствовали себя осиротевшими.

Так символично, что он, всю жизнь писавший про детей, ушел в день, когда дети закрывают последнюю страничку лета и открывают дверь школы. Как будто он пошел куда-то - вместе с ними, но дальше...

Счастливой Дороги, любимый Командор!!!!

Яна Белоцерковская

Командор ушёл 1 сентября. На рассвете, между летом и осенью… Точно так, как ушёл один из его героев – Шурик из книги «Лето кончится не скоро». По сюжету, с ним всё будет хорошо, пока не кончится его лето. Но неминуемо приходит осень. Мальчишка умирает – «внезапно, как от укола в сердце. Может быть, это и правда был укол. А может быть, приступ неодолимой ночной тоски. Ведь не было уже спасительного лета…»

Любовь к книгам Крапивина объединила людей самых разных убеждений - по нему горюют либералы, государственники и анархисты, атеисты и верующие.

Александр Архангельский

Умер писатель Владислав Крапивин. Тяжелейшая потеря. Живой классик

Андрей Десницкий

Владислав Крапивин.

Царствие небесное и вечная память!

Я знаю, что сегодня тысячи и тысячи людей - мальчишек и девчонок любых возрастов - провожают с благодарностью того, кто открывал нам мир.

Было много писателей на свете. Многие писали лучше. Но мало кому довелось открывать мир детям. Для нашего и парочки окрестных поколений советских детей это делал Владислав Крапивин.

Спасибо, Учитель.

Роман Арбитман

Умер писатель Владислав Крапивин (1938 – 2020). Из песни слов не выкинешь: четверть века назад мы с мэтром ссорились. Я писал сердитую статью про «пионерско-готические романы», Владислав Петрович мне сердито отвечал, поклонники писателя меня проклинали... Всё это сейчас видишь в другом свете. Уходя из детства, мы чаще всего злимся не на тех писателей, к кому равнодушны, а на тех, кого любим и ждем идеала в каждой новой книге. Но потом, когда частности уходят, главное остается. Крапивин был, без всякого сомнения, очень хороший детский писатель. Лучшие его произведения – и реалистические, и фантастические – всегда с нами. Светлая память!

Виктор Куллэ

Ушёл Владислав Петрович Крапивин. Человек, благодаря чистым и мудрым книгам которого несколько поколений мальчишек и девчонок получили начальные представления о чести, человеческом достоинстве, дружбе.

Светлая благодарная память. Царствие Небесное.

Роман Попков

Умер Владислав Крапивин – любимый писатель моего отрочества. Капитан моего отрочества.

Книгу «Голубятня на желтой поляне» я случайно обнаружил в детской областной библиотеке, когда мне было лет тринадцать – как и большинству героев крапивинских книг. И эта пронзительная книга – да, открыла новый этап моей юности.

Возможно весь тот бунтарский дух, всё неприятие текущей советско-российской реальности во мне – это и благодаря крапивинским книгам. Он помог понять мне себя самого тогдашнего, помог сформулировать, поставил в моей душе нужные паруса. Крапивин объяснил мне, что ненавидеть двоемыслие, лицемерие, а также толстозадых, лживых и тираничных училок – это нормально, это правильно.

Именно Крапивин учил меня в мои тринадцать лет революции.

Для меня его книги, наполненные желтым светом, барабанным боем, парусами и камнями старых крепостей, останутся одними из самых важных.

Майя Кучерская

Владислав Крапивин был главным писателем моего детства. Самым любимым. Я случайно набрела на него в библиотеке — это была потертая книжка «Та сторона, где ветер», история про слепого мальчика. В советское время было не очень принято рассказывать детям о тех, кто другой — слепой, больной. От его прозы действительно повеяло новым, свежим и таким настоящим.

Потом я взахлеб прочла все, что нашла в библиотеке — «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой», «Колыбельная для брата»… А потом мы с моей подружкой ждали-дождаться не могли новенького, ароматного журнала «Пионер», публиковавшего из номер в номер новую крапивинскую повесть, «Журавленок и молнии», и когда Журавку выпорол отец, я несколько дней не могла прийти в себя. <...>

Этот человек идеально точно чувствовал, что нужно человеку в 10–12 лет. Крапивин для меня тогдашней — это искренность. Сентиментализм без соплей и романтизм без красного знамени. Еще он стал моим личным противоядием против другого автора, Анатолия Алексина, тоже, наверное, достойного писателя, но после Крапивина он показался мне фальшивым.

Открытый разговор с внимательным, умным, понимающим меня собеседником — такое ощущение Крапивин и его книги оставили в памяти. И какая разница, как его проза звучит сегодня, для меня встреча с ней — по-прежнему одно из самых ярких и дорогих читательских воспоминаний.

В 2014 году писатель поддержал аннексию Крыма, порадовав тем самым своих пророссийских читателей, отмечает Платон Беседин в некрологе, опубликованном в "МК":

Тогда он, написавший до этого такие строки: "В погребах спрессован старый порох. Пусть он никогда не пригодится… Мальчики, храните белый город. Помните, что вы его частица", сказал о Крымской весне: «История показывает, что севастопольские мальчики разных поколений не разучились хранить свой Город». И подобные слова классика значили куда больше длинных патетических речей политиков.

Но и для многих антикремлевских комментаторов книги писателя значили так много, что они простили ему это прегрешение - литературные достоинства книг Крапивина в соцсетях упоминают намного чаще, чем его поздние идеологические пристрастия.

puffinus.livejournal.com

Бывает так, что автор расходится сам с собой - именно как автор. Пушкин, написавший "Вольность", и Пушкин, написавший "Клелветниам России" и "Нет, я не льстец, когда царю...", пожалуй, вызвали бы друг друга на дуэль, хотя это один и тот же человек.



С Крапивиным всё иначе. Он - писатель цельный, непротиворечивый. Никогда он не отходит от своей главной идеи: если ты в ладу со своей совестью, то не так уж важно, в ладу ли ты с окружающими. Если считаешь себя правым - борись за свою правоту, пусть даже против всех. Никогда Крапивин не отказывался от этой позиции, как никогда не оправдывал государственные (как, впрочем, и любые другие) насилие и ложь.



А потом, как сказал поэт - "Был тот, четырнадцатый год..." (поэт, правда, имел в виду 1914 год, ну да то уже детали). И человек Крапивин пришёл в противоречие с писателем Крапивным. Он слился с толпой, поддержал путинские ложь и насилие, одобрив захват Крыма. Меня это, честно говоря, как мешком по голове отоварило.



Тут, наверное, сыграла роль любовь. Крапивин страстно любил Крым вообще и Севастополь в особенности - вот и не смог удержаться от соблазна объявить то и другое "нашими".



Теперь этот человек умер. А писатель Крапивин остался - я верю, что он переживёт себя. И в будущих поколениях наверняка найдутся люди, которых не оставит равнодушными та же "Голубятня на жёлтой поляне". И останется то, чему он учил в своих книгах, а не та гадость, которой осквернился в жизни.



Покойтесь с миром, Командор.

Владимир Нимлас

Крапивин как-то умел быть таким и не таким. Вроде один из трёх столпов советской фантастики, но в один ряд с АБС и Булычёвым не становится. Вроде классик советской детской литературы, но не получается его туда втиснуть, и в современный янг эдалт тоже. И соцреалист, конечно, но не соцреалист. И романтик, конечно, но какой-то очень жёсткий романтик.

Но самое удивительное, что он абсолютно уральский, но уральского магического реализма у него совсем нет, ну почти (Тень Каравеллы, пожалуй, и может ранние фантастические рассказы).

Уральский магреализм это когда смотришь на мир будто сквозь промёрзшее трамвайное стекло (как в южном магреализме сквозь марево от пекла или в петербургском сквозь мелкую взвесь дождя), всё такое нечёткое.

А Крапивин наш, уральский, но в то же время какой-то и американский, Бредбери и Кинг, у него всегда лето, тёплое, но не жаркое лето, ясное, объёмное и видишь каждую трещину на асфальте. Других времён года для него не существует, ну разве что ранняя осень, он и умер на перекрёстке, будто сам выбирал.

Гудбай, Америка, да. Ничего такого, Яр. Свечка зажглась

Александр Горбачев

Крапивин помнится почему-то скорее как запах (книжек, переплетенных родителями из толстых журналов), как атмосфера (дачных приключенческих игр с деревянным мечом и пластмассовым пистолетом), как образ (хрупкого романтического мальчика, у которого в глазах откуда-то уже вся боль мира). но не как текст. странно.

Андрей Козенко

Интересно, я его не перечитывал со средней школы и тоже совсем не воспринимаю как текст (интересный он был? хороший? плохой?) Но вот что отчётливо помню: он был первым человеком в моей жизни, кто сделал детям, своим героям, больно. Для моих 11-12 лет сильное было ощущение

Ирина Соларева

Владислав Крапивин - главный писатель моего детства. Из-за его «Мальчика со шпагой» и потом продолжения мне до 9 класса выписывали журнал «Пионер». И все номера с «Мальчиком» долгие годы хранились на антресолях родительской квартиры.

Нынешним детям не понять, что такое караулить каждый номер около своего почтового ящика, что такое лихорадочно пролистывать страницы и тут же, забыв обо всем на свете, читать новую порцию опубликованного. Про советскую школьную и внешкольную жизнь. <...>

Владислав Крапивин, сам не работая в школе, тем не менее, ненавязчиво и деликатно исполнял воспитательную функцию. Да, его мальчишки были, может быть, идеальнее собственных одноклассников, но именно они обращали твой взор на одноклассников и окружающих, заставляли всмотреться в каждого пристальнее.

Крапивин еще в глубоком детстве научил меня прежде, чем ляпнуть что-то или сделать, успокоиться и начать отсчет: десять, девять, восемь,...

Виталий Рувинский

Цикл повестей "В глубине Великого Кристалла" - очень сильные воспоминания. "Выстрел с монитора", "Застава на Якорном Поле"...

Хорошие книги. И вовсе не детские.

Есть, впрочем, и читатели, которых книги Крапивина оставили равнодушными.

Александр Коммари

Не знаю, почему меня в подростковом возрасте не зацепил покойный Крапивин. А ведь пробовал читать - но совершенно не зашло. Тем более, что читаю у многих очень достойных людей сейчас, какое большое влияние он оказал на формирование их теми, кем они стали. И это действительно очень достойные люди, поэтому могу только взгрустнуть, что это прошло мимо меня.

Быть может, потому что, как человек из социальных низов, из самого что на есть простонародья, я жил совсем в другом мире. Можно даже сказать, гопников и птушников. С компаниями по районам, драками, записями "Slade" и "Shocking Blue" на дешевеньких ламповых магнитофонах и бобинах "Свема". И крапивинская интеллигентная романтика была от меня бесконечна далека.

Алеша Степанов

Уж который раз мысль после прочтения очередного некролога: "А он(а) был(а) до сих пор жив(а)?!"

Фанатом Крапивина не был никогда, даже в детстве, когда читал запоем буквально всё подряд. Помню рекомендации приятеля, затем дикую очередь в библиотеке - пришлось довольно долго ждать, пока толстый том попал мне в руки - и полное разочарование. Крапивинские тексты уже тогда показались мне излишне нравоучительными и манипулятивными. Но, судя по сегодняшней ленте, я был в меньшинстве - основной костяк пионэрии был в от них в восторге.

Не менее значимым оказалось для многих педагогическое наследие Владислава Крапивина - легендарный свердловский клуб "Каравелла", который до сих пор продолжает свою работу. Сейчас часто звучат подозрения, что писатель неспроста много лет руководил детским клубом, но комментаторы их решительно отвергают.

Алексей Траньков

Про Крапивина из-за этого в последние десятилетия ходило много неприятных слухов из-за романтического пристрастия к «мальчишкам» и описаний разбитых коленок. Думаю, слухи ходили зря. Надо понимать советское общество с чётким разделением по полу. Ничего удивительного, что автор писал именно о мальчиках: во-первых, мальчиком когда-то был он сам, во-вторых, несмотря на смешанное обучение, мужской и женский миры в советском обществе всегда были разделены. Не патриархально, а организационно. Мальчики налево, девочки направо. Главный герой девочка Женя, но повесть всё равно про Тимура.



Мужчин-педагогов было мало, естественно, их ставили «на мальчиков», потому что те непослушные. Это, в свою очередь, породило некоторое количество ложных педагогов, которые занимались далеко не педагогикой. В нулевые, с развитием интернета и взрослением жертв, посыпались скандалы. Тень их легла и на Крапивина.

Для начала, многие вещи взрослому в крапивинских книгах невозможно считать, не познав отцовства. У Крапивина было два сына. Отцовство меняет биохимию (например, изменяется выработка окситоцина). Это как с алкоголем или сексом. Можно прочитать множество описаний, но пока не попробуешь, не поймёшь.



Потом, в упомянутых печальных случаях всегда были жертвы и свидетели, и много. В крапивинской «Каравелле» воспитывалось несколько поколений. Там были свои скандалы: одни воспитанники обвиняли других в зазнайстве, узурпации власти, или ловили на недостойных поступках. Но ничего похожего на рассматриваемые обвинения не всплыло ни разу за много лет.



Крапивин прожил долгую и успешную жизнь, в полной мере реализовал все свои таланты, познал признание, читательскую любовь, богатство и семейное счастье, пройдя через жизнь с единственной женой и умерев прадедом.



Дай бог каждому такой судьбы.

Ксения Чудинова

Кстати, клуб этот пережил немало нападок, был даже под угрозой закрытия, про него писали гадости. В сети совсем немного текстов, где можно прочитать о том, чем же была на самом деле «Каравелла», как Крапивин понимал ее смысл, и зачем он писал все эти романы, повести, рассказы. Самое простое — прочитать интервью Дмитрию Быкову, которое он дал в 2017 году. Можно сложнее — брошюру «Особенность метода Владислава Крапивина». А можно и по верхам, ухватив крошечное воспоминание Вероники Куцылло, которую вместе с братом приютил Крапивин на разломе 80-90-х.

Посты выпускников "Каравеллы" не дают повода заподозрить, что Крапивин как-либо злоупотреблял доверием участников клуба.

Елизавета Литовская

Каравелльцы бывшими не бывают: ты мог в последний раз закрыть двери Отряда десятилетия назад, но стержень остался навсегда. И все это благодаря человеку, однажды решившему воплотить мечту в жизнь, сделав на уктусском чердаке игрушечный корабль.

Командор были примером того, что все возможно: придуманные миры превращаются в реальность, если приложить немного смекалки и фантазии; можно увидеть в городском пруду море, можно достать где-то шпаги и построить яхты из фанеры - можно исполнить любую мечту и не искать оправданий. В мире всегда нужны большие мечтатели, которых не остановит ни политический вектор, ни отсутствие инструкций и материалов. Командор был таким, и под его пристальным взглядом выросли сотни тех, кто верит, что все реально.

Тех, кто украдкой вытирал слезу, проиграв гонку, но шел в следующую и выигрывал, кто спорил до срыва голоса, кто бился над идеальным результатом, кто писал так, как думал, кто боролся за свои идеи, кто снимал кино, кто учился руководить, кто учился слушать, кто учился на своих ошибках.

Кто знает, что такое командная работа и личная ответственность. Кто знает, что каждый голос имеет значение. Кто не боится принять огонь на себя. Кто упорно бьет в одну точку, пока стена не поддастся. Кто не боится говорить то, что думает, и готов отвечать за каждое слово. Кто говорит со всеми на равных. Кто знает, что команда - это когда один за всех и все за одного. Бывших четырнадцатилетних командиров, все еще помнящих, что делать надо не только то, что получается хорошо, но и то, что делать страшно.

И Командора больше нет, но дело его живет. И еще много поколений прочитает его книги, и эти дети вырастут с ощущением, что все в мире возможно, нужно лишь постараться. И будут еще сотни четырнадцатилетних командиров, которые будут понемногу менять этот мир к лучшему. И, кажется, это лучшая память о человеке, который в далекие 60-е сделал штурвал из старого колеса и тем самым открыл для нас мир больших и маленьких приключений. Мир, где нам всегда будет тринадцать, где ветер наполняет паруса, где можно и нужно мечтать только большие мечты.

Спасибо за наше детство и за то, кем мы стали, Командор! И хорошего Вам путешествия. Видимо, где-то там ждут новые Миры, которые нужно сделать лучше.

Глубочайшие соболезнования семье, коллегам и всем, кто всегда был и останется выпускником отряда «Каравелла».

Отдельное обсуждение развернулось вокруг обстоятельств ухода Владислава Крапивина из жизни, которые подробно описала в Фейсбуке его невестка.

Лариса Крапивина

КРИК ДУШИ. Друзья, чувства и эмоции меня просто переполняют. 7 августа 2020 года командора Владислава Крапивина выписали из терапевтического отделения 40-й больницы города Екатеринбурга домой на руки родным и близким. Состояние писателя намного хуже, чем он был три недели назад. 15 июля мы отправили в больницу человека, который внезапно упал утром, встав с кровати. Он был в сознании, хотя и плохо разговаривал. И было ощущение, что это инсульт. Была срочно вызвана скорая помощь. Скорая приехала очень быстро. Услышали, что у него небольшой кашель, ну, и вы сами понимаете, что они подумали. После того как папу Славу отвезли в 24 больницу, где сделали КТ головного мозга и легких, кардиограмму и анализ крови, то семье было сказано, что инсульта и инфаркта нет, но есть подозрение на Ковид, потому что КТ легких показало наличие пневмонии с 25% поражения. Далее события разворачивались следующим образом. Владислава Петровича определили в палату интенсивной терапии 40 больницы. Два дня он лежал без телефона, затем после моих длительных переговоров с разными врачами, начиная с главного, заканчивая, зав.реанимацией, мы смогли передать ему телефон. Дальше по крайней мере он был на связи и мы могли, хотя бы по телефону, понимать, что происходит. Вникать в суть алгоритма лечения не могу, я не специалист. Мои сомнения только в изначально правильном определении диагноза и всех дальнейших действий специалистов. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ, дважды взятый анализ - мазок на ковид – у ВЛАДИСЛАВА КРАПИВИНА оба раза был отрицательным. Результаты приложены к выписке. Зачем человека держали в ковидном отделении для меня вопрос. Зачем выписали с диагнозом «Коронавирусная инфекция COVID-19 (вирус не идентифицирован) тоже вопрос. <...>

Ужасно, что из-за карантина и всей этой пандемии, мы не могли попасть в больницу. Было реально страшно от бессилия, что мы не можем ничего сделать, когда он по телефону просил забрать его оттуда, потому что его окружают не люди, а роботы, которые, не слышат его просьбы и мольбы и всё равно ничего не могут сделать. Изумляет, что в многопрофильной лучшей городской больнице, которая должна в принципе мгновенно реагировать на решение любых задач, где есть, как нас уверяют, ВСЕ!!! специалисты, любого профиля и для любых необходимых консультаций и мобильного лечения, человека, писателя, Почётного гражданина этого города и области довели до такого состояния. Зачем человека лечить от ковида, если его у него нет? Очень много вопросов к врачам и медсестрам, так называемой, реанимации нейрохирургии, что помешало увидеть проявление инсульта и начать лечить в соответствии со своим профилем. Что же получается, что у нас ковид затмил глаза и души всем врачам без исключения? Никаких болезней в стране больше не существует? Но даже когда они завершили лечение по ковиду, то должны были вести данного пациента как хирургического больного, который по их вине стал таковым, а не выписывать его из больницы в ещё более тяжелом состоянии, чем он был раньше.

Илья Вайцман

Прочитал подробности гибели Владислава Крапивина (сами нагуглите).... Знаете что? Задумался [в очередной раз] над тем, что в России нужно иметь про запас, на всякий случай, какие-то средства для эвтаназии. Чтобы не так...

Дмитрий Колезев

Крапивин стал жертвой коронавируса. Об этом прямо говорят его родственники. Но в статистику по коронавирусу он не попадет, потому что там какая-то запутанная ситуация: анализы у него были отрицательные, хотя его держали в ковидном отделении, лечили от коронавируса и выписали с соответствующим диагнозом. Выписали в тяжелом состоянии, родственники были шокированы. Но официально считается, что от коронавируса писателя все же вылечили, и он умер позднее от осложнений, которые проявились на фоне болезни.



И таких жертв коронавируса, которые не значатся в официальной статистике, много. Крапивин просто заметнее других.

Михаил Визель

В городскую больницу крупного федерального центра привезли обычного 82-летнего старика с подозрением на ковид. Поваландали да выпихнули.

А старик возьми да окажись легендарным писателем.

Благодаря чему то, как обращаются в городской больнице с обычными стариками, получило огласку.

И это ужасно. Ощущение такое, что за МКАДом по-прежнему расстилается Дикая степь, в которой можно жить только в окружённых трехметровыми заборами полностью автономных факториях.

Многие уверены, что книги Крапивина - из тех, которые никогда не поздно прочесть самому или почитать вслух детям.

Никита Таллер

Как-то совсем мимо меня прошёл. В 34 читать уже поздно?

Наталья Булатова

А я в сорок лет открыла для себя Крапивина. Не могу даже понять как так получилось, Кир Булычев весь был до дыр зачитан, например.

И это так здорово! Его отлично читать впервые и в сорок.

Он очень настоящий, ему веришь.

Алексей Юрин

Кстати, советую очень прочитать уже в зрелом возрасте. Крапивинские книги, написанные для детей и о детях, наводят на глубокие мысли после 40, когда с каждым годом рядом взрослеет сын (года три -четыре тому назад докупил и перечитал всё)...О жизни, о Родине, о людях...Да и показаны те явления поздней советской жизни морального порядка, которые и привели к печальным итогам.. Великий русский писатель, который не был "в формате"...Вечная память Командору...

Дарья Гуртовая

Я из поколения 80х, и этот писатель почему-то прошел мимо меня, никогда про него не слышала. Буквально три недели назад муж порекомендовал мне прочитать несколько его произведений нашим шестилеткам, и я им успела уже прочитать две книги. Я очень рада, что мы открыли для себя этого писателя.

Дина Сабитова

Умер Владислав Крапивин.

Огромная часть детства. Потом я стала относиться к некоторым текстам иначе, но недавно перечитала Колыбельную для брата, - и точно так же, как сорок лет назад, было прекрасно, трогательно, тревожно и хорошо.

Мы будем помнить.

Ушла эпоха.