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Померанцев переулок

Вирус поэзии

Игорь Померанцев, Сашко Бойченко, Юрий Андрухович на фестивале поэзии Meridian Czernowitz в Черновцах, 2019 год

4 сентября в Черновцах открылся традиционный фестиваль поэзии Meridian Czernowitz. До сих пор в этом фестивале участвовали не только украинские поэты, но и гости из Австрии, Германии, Швейцарии и других стран. Но в этом году эпидемия коронавируса опустила шлагбаумы и закрыла границы Украины для иностранцев. Меня попросили открыть фестиваль по Zoom. Вот моё короткое обращение. К нему прилагаю документальный фильм о фестивале.

Дамы и господа!

В этом году многим из нас пришлось надеть маски и отменить намеченные поездки и выступления. Все мы – в проигрыше. В выигрыше разве что слова «корона», «дистанция», «эпидемия», «вирус». Эпидемиологи советуют нам соблюдать дистанцию в два метра. От Праги, Берлина, Вены до Черновцов – дистанция в тысячу километров. Кажется, мы, вопреки своей воле, надёжно удалены друг от друга и от очагов инфекции. Поэты не хуже эпидемиологов знают цену дистанции. Их поэзия, в отличие от них самих, стремится свести дистанцию с читателем к нулю. Бесстрашный читатель снимает гигиеническую маску, читая стихи. Они входят в читательское поле зрения, слуха, души. Вдохновение – это вдох и выдох. Потому чтение стихов — это обмен дыханием поэта и читателя. И нет в мире такой силы, которая встала бы на пути этого воздухообмена. Итальянский поэт, переживший Освенцим, Примо Леви как-то заметил, что он носит в себе стихотворение Пауля Целана «Фуга смерти» как вирус. Что же это за вирус? Я думаю, что это вирус памяти. Она, память, тревожит, болит, лишает сна. Но без этого вируса не было бы поэтов, поэзии и читателей. Я надеюсь, что от этого вируса нет ни лекарств, ни вакцины. Нам они не нужны.

Спасибо за внимание. Носим маски. Соблюдаем дистанцию.

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