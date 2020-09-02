Пентагон заявил о планах КНР разместить военных в Таджикистане

Китай рассматривает Таджикистан как одно из будущих мест размещения своих новых военных баз, говорится в ежегодном докладе министерства обороны США для членов Конгресса.

"КНР, похоже, изучает в качестве мест размещения своих военно-логистических объектов Маянму, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Пакистан, Шри-Ланку, Объединённые Арабские Эмираты, Кению, Сейшелы, Танзанию, Анголу и Таджикистан", – сообщается в 200-страничном несекретном варианте документа. В настоящий момент в Таджикистане, бывшей советской республике, базируется 201-я российская военная база и около 7 тысяч её служащих. О реакции Москвы на содержание доклада Пентагона не сообщалось.

Как следует из отчёта, целью Пекина американские эксперты считают стремление КНР стать более влиятельной мировой державой за счет расширения базовой инфраструктуры армии и флота за рубежом. Одновременно указывается на конкуренцию с Соединёнными Штатами.

В докладе также утверждается, что Пекин в ближайшие 10 лет планирует вдвое увеличить свои запасы ядерных боеголовок. Но в министерстве иностранных дел Китая эти предположения отвергли, назвав выводы Пентагона предвзятыми.