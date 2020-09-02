Шихан Куштау в Башкирии признали памятником природы

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил Шихан Куштау, из-за которого произошли столкновения активистов и ОМОНа, памятником природы регионального значения. Постановление об этом размещено на официальном интернет-портале правовой информации региона.

"В целях сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения "Гора Куштау" - говорится в документе. Территория шихана будет находиться под особой охраной.

Известняковая гора находится в 140 километрах от Уфы, это один из крупнейших шиханов в Башкирии. На его территории живут более 40 видов редких животных и растений, занесенных в Красные книги России и региона.

В 2018 году шихан Куштау передали для добычи извести "Башкирской содовой компании", против этого решения начали выступать местные жители. 15 августа этого года у Куштау произошли столкновения между защитниками горы с одной стороны и сотрудниками ЧОПа и ОМОНа – с другой. В результате были задержаны более 50 активистов. На следующий день глава региона пообещал, что работы по добыче известняка на шихане не будут проводиться, пока не будет найдено компромиссное решение. Позже Хабиров заявил, что государство может выкупить контрольный пакет акций "Башкирской содовой компании".