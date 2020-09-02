Принц Гарри и его жена Меган заключили контракт с Netflix

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл основали продюсерскую компания и подписали эксклюзивное соглашение со стриминговым сервисом Netflix. Название компании и стоимость сделки не разглашаются.

Герцог и герцогиня Сассекские будут заниматься созданием документальных и художественных фильмов, сериалов и детских программ.

В начале года принц и его жена отошли от исполнения обязанностей представителей королевской семьи и объявили о планах стать финансово независимыми. Пара вместе с ребёнком переехала в США.

Меган Маркл известна по съемкам популярного американского сериала Suits ("Форс-мажоры"), но возвращаться к съемкам она не собирается.

У пары нет опыта работы продюсерами, однако представитель Netflix заявил, что в разработке имеются несколько проектов, в том числе документальный сериал о природе и мультсериал. Компания принца Гарри и Меган будет работать независимо от их благотворительного фонда Archewell.