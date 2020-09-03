Россия по индексу качества элиты оказалась наравне с Ботсваной

Исследователи из университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления "Сколково" подготовили доклад, где проанализировали Индекс качества элит (Elite Quality Index) для 32 стран.

В исследовании отмечается, что для определения качества элиты использовались 72 показателя, которые отражают экономическую и политическую ситуацию в стране.

Россия заняла в рейтинге стран 23 место с индексом 48.9. Такой же индекс и у Ботсваны. Это ниже Саудовской Аравии, Казахстана, Индонезии, Китая, однако выше Пакистана, Турции, ЮАР и Египта.

Исследователи отмечают, что для России характерен значительный разброс между разными компонентами индекса. К примеру, Россия получила самые высокие оценки по макроэкономической политике — такие, как инфляция и отношение государственного долга к ВВП. По таким показателям, как административная децентрализация, экономическая глобализация и барьеры для прямых иностранных инвестиций у России, — наоборот, низкие оценки.

"Одна из главных российских проблем, представляющих собой одновременно и причину, и следствие ограниченного качества элит, — это повсеместное отсутствие доверия: правительство не доверяет гражданам и бизнесу; граждане и бизнесы не доверяют друг другу и государству. Это увеличивает расходы на ведение бизнеса, толкает частный бизнес в объятия государства для защиты и изъятия ренты, уменьшает эффективность институтов, заменяя их личными решениями и в конечном счете выдавливает капитал и мозги из страны", — прокомментировали результаты исследования президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов и ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

Элиты низкого качества, напротив, присваивают создаваемые обществом ресурсы и тем самым тормозят развитие своих стран, отмечают авторы исследования.

В следующем году в исследование Elite Quality Index планируется включить более 100 стран.