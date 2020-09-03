Площадь пожаров в Ростовской области превысила 700 га. Есть жертвы

В трёх районах Ростовской области - Каменском, Красносулинском и Тарасовском - объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Об этом сообщило МЧС России. Наиболее сложная ситуация - в Тарасовском районе, где горит лес на площади в 500 гектаров. Эвакуированы более 300 человек.

Природные пожары в регионе, где горит в основном сухая трава, уже повредили более 60 строений, в том числе 15 жилых домов. Следственный комитет по Ростовской области сообщил о 46 пострадавших и двух погибших в результате пожаров. По информации губернатора губернатора Василия Голубева, погибла одна жительница Красносулинского района.

Из-за угрозы распространения огня из некоторых поселений эвакуировали жителей. Для них развернуты пять пунктов временного размещения, рассказали в МЧС.

В ликвидации пожара задействованы более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200.