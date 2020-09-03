Виновный в пытках в ярославской колонии №1 получил условный срок 

В Ярославле суд приговорил к трём с половиной годам лишения свободы условно бывшего инспектора отдела безопасности местной исправительной колонии №1 Максима Яблокова, признанного виновным в избиении заключённого. Прокуратура просила для бывшего сотрудника ФСИН три с половиной года тюрьмы.

Дело Яблокова рассматривалось во второй раз. В январе его приговорили на те же три с половиной года, но реального заключения, однако затем Ярославский областной суд отменил решение и отправил уголовное дело на новое рассмотрение.

О систематических пытках в ярославской колонии №1 стало известно после того, как в июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения заключённого Евгения Макарова, сделанную на регистратор одного из сотрудников ФСИН. После этого было возбуждено уголовное дело, по которому арестовали 15 сотрудников колонии. Позже выяснилось, что пыткам в учреждении подвергались десятки осуждённых. При этом Евгений Макаров заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ФСИН ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завёл уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств.

До суда дошли уголовные дела в отношении шестерых сотрудников ИК №1. Двое из них, Роман Оныпа и Владислава Писаревский, также получили условные сроки. Они обвинялись в том, что по указанию и при активном участии инспектора отдела безопасности Максима Яблокова избивали заключённых кулаками, ногами и дубинками.

Сам Яблоков обвинялся в том, что в 2016 году он избил осуждённого Хасдина Муртазалиева за то, что тот недостаточно быстро передвигался при этапировании.