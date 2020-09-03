Финский хоккейный клуб "Йокерит" отказался играть в Минске 

Финский хоккейный клуб "Йокерит" не прилетел в Минск на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги против местного "Динамо". Игра должна была состояться в четверг вечером, но "Йокерит" даже не приехал в аэропорт Хельсинки.

В итоге матч отменили, финнам засчитано техническое поражение. В пресс-службе КХЛ заявили, что о причинах отмены игры "лига сообщит дополнительно", однако издание "Спорт-Экспресс" отмечает, что отказ "Йокерита" связан с политической ситуацией в Белоруссии. По информации СМИ, фан-клуб "Йокерита" пригрозил бойкотом домашних матчей команды, если та полетит в Минск на игру.

Также стало известно, что Латвия заявила о нежелании проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году совместно с Белоруссией, потребовав переноса белорусской части турнира в другое место. В противном случае сборная Латвии по хоккею может отказаться от участия в турнире.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют его отставки и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, более 100 протестующих пострадали, точное количество арестованных до сих пор неизвестно. Оппозиция объявила общенациональную забастовку.