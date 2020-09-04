НАТО потребовало от России раскрыть программу производства "Новичка"

Страны НАТО призвали Россию раскрыть программу работы над боевым отравляющим веществом "Новичок" Организации по запрещению химического оружия. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг, трансляция мероприятия шла в твиттере.

В пятницу государства-участники НАТО обсуждали ситуацию вокруг отравления Навального. Согласно результатам экспертизы лаборатории Бундесвера, политик был отравлен ядом, схожим с "Новичком", этот класс веществ относится к химическому оружию.

Россия — участница Конвенции о запрещении химического оружия, согласно договору все запасы боевых отравляющих веществ должны были быть уничтожены. В 2017 году Москва отчиталась об уничтожении последних боеприпасов с отравляющими веществами.

"Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является недопустимым нарушением международных правил", — заявил Столтенберг. Он назвал отравление Навального "покушением на основные демократические права".