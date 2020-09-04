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НАТО потребовало от России раскрыть программу производства "Новичка"

Йенс Столтенберг

Страны НАТО призвали Россию раскрыть программу работы над боевым отравляющим веществом "Новичок" Организации по запрещению химического оружия. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг, трансляция мероприятия шла в твиттере.

В пятницу государства-участники НАТО обсуждали ситуацию вокруг отравления Навального. Согласно результатам экспертизы лаборатории Бундесвера, политик был отравлен ядом, схожим с "Новичком", этот класс веществ относится к химическому оружию.

Россия — участница Конвенции о запрещении химического оружия, согласно договору все запасы боевых отравляющих веществ должны были быть уничтожены. В 2017 году Москва отчиталась об уничтожении последних боеприпасов с отравляющими веществами.

"Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является недопустимым нарушением международных правил", — заявил Столтенберг. Он назвал отравление Навального "покушением на основные демократические права".

  • Яды семейства "Новичок" разработаны в СССР в конце 70-х — середине 80-х годов XX века в рамках секретной программы "Фолиант", писало издание "Проект". В основном химикаты в Советском Союзе копировали с западных образцов, но вещества, созданные по программе "Фолиант", не имели аналогов в мире, утверждает издание.
  • В 2019 году ОЗХО внесла вещества, предположительно схожике с "Новичком", в список запрещённых.

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