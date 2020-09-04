Девять российских врачей, приехавших в Киргизию из России чтобы помочь республике бороться с эпидемией коронавируса, не могут вернуться обратно в страну. Об этом они сообщили Киргизской службе Радио Свобода — Радио Аззатык.

В июле, когда в Киргизии резко увеличилось число зараженных коронавирусом и в больницах не хватало врачей, из России в общей сложности прибыли в помощь местным врачам порядка 100 медработников-добровольцев. Посольство Киргизии в России и российский МИД обещали дать им возможность вернуться, однако граница между странами закрыта.

Девять человек вынуждены были взять неоплачиваемый отпуск, они не могут попасть на работу в Москву и Санкт-Петербург, — уточняет Аззатык. Среди них — реаниматологи-анестезиологи, неврологи, кардиологи и другие специалисты. Гражданство "застрявших" врачей не уточняется.