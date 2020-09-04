Трамп объявил об "историческом соглашении" Косова и Сербии

Сербия и частично признанная международным сообществом (но не признанная Белградом) республика Косово достигли соглашения о нормализации экономических отношений.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете Белого дома с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косова Авдуллой Хоти.
О признании Сербией независимости Косова речи не идёт, как и о всеобъемлющем политическом соглашении между Белградом и Приштиной.
Объявлено также, что Косово признает Израиль и установит с ним дипломатические отношения.
Новость дополняется
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.