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Трамп объявил об "историческом соглашении" Косова и Сербии

Встреча Хоти и Вучича в Белом доме

Сербия и частично признанная международным сообществом (но не признанная Белградом) республика Косово достигли соглашения о нормализации экономических отношений.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете Белого дома с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косова Авдуллой Хоти.

О признании Сербией независимости Косова речи не идёт, как и о всеобъемлющем политическом соглашении между Белградом и Приштиной.

Объявлено также, что Косово признает Израиль и установит с ним дипломатические отношения.

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