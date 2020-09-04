Опубликован "разговор о Навальном", о котором говорил Лукашенко

Телеграм-канал "Пул Первого", публикующий официальную информацию о деятельности президента Белоруссии Александра Лукашенко, в пятницу опубликовал аудиозапись, которая, как утверждается, является записью разговора между "Берлином" и "Варшавой" об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

На записи двое мужчин, называющих друг друга Ник и Майк, говорят по-английски, слышны не все их реплики, поскольку наложен перевод на русский язык. Кто эти мужчины и почему это разговор именно между Берлином и Варшавой - из записи неясно.

На вопрос одного из них, подтверждается ли отравление Навального, второй отвечает, что это неважно, поскольку на войне все средства хороши. По его словам, необходимо добиться, чтобы Россия "перестала совать свой нос в Беларусь". Его собеседник затем сетует, что в самой Белоруссии дела идут неважно, потому что "президент Александр Лукашенко оказался крепким орешком".

Анонсировалась демонстрация этой записи также в эфире белорусского телевидения сегодня вечером.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне говорил российскому премьеру Михаилу Мишустину, что эта запись доказывает, что отравления Навального на самом деле не было. По утверждению Лукашенко, разговор перехватили белорусские спецслужбы.

Соратники Алексея Навального назвали запись плохо состряпанным фейком, который заслуживает только смеха.