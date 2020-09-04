Правительство России ввело санкции против Порошенко и Вакарчука

Правительство России ввело санкции против бывшего президента Украины, ныне лидера оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Это следует из опубликованного в пятницу на портале правовой информации постановления правительства о внесении дополнений в санкционный список.

Всего в список добавлены имена 41 гражданина Украины. Кроме Порошенко, это, например, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук - он недавно ушёл с поста лидера украинской партии "Голос" и из Верховной Рады. В списке также советник первого вице-премьера Степан Кубив, депутаты Верховной рады Кира Рудик и София Федина, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз.

Санкции против украинских граждан и предприятий впервые были введены в России в 2018 году. Порошенко в бытность президентом не был включён в список. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что включение Порошенко в санкционный список "было бы запредельным шагом": "Традиционно президенты не включаются в санкционные списки".

Действующего президента Владимира Зеленского в санкционном списке нет.

Пётр Порошенко придерживается жёсткой риторики в отношении России и критикует нынешние власти Украины, обвиняя их в мягкости по отношению к Москве.

Украина ранее также ввела санкции против России в связи с аннексией Крыма и конфликтом в Донбассе. Кроме того, Украина присоединилась к санкциям, введённым ЕС.