Памятник Янке Дягилевой открыли на её могиле в Новосибирске

В Новосибирске на могиле рок-поэтессы Яны Дягилевой в пятницу установили памятную стелу, сообщает Сибирь.Реалии. 4 сентября исполнительнице исполнилось бы 54 года.
Монумент изготовлен благотворительным фондом "Белый тополь" на пожертвования, собранные активистами. На церемонии открытия собрались несколько десятков поклонников творчества Дягилевой, историки, краеведы и её близкие. "Она неунывающая была, крепко стояла на ногах, своим творчеством она что-то кому-то сказала. Она многое могла сказать. И то, что вас столько много пришло, это дорогого стоит, это не сотрется из памяти", - сказал отец певицы Станислав Дягилев.
- Остаётся неизвестной дальнейшая судьба деревянного одноэтажного дома в Новосибирске, где жила Дягилева. Земельный участок, на котором стоит строение, мэрия отдала под строительство многоэтажки. Активистам удалось добиться придания дому статуса выявленного исторического объекта, поскольку он считается ярким примером городской застройки начала ХХ века. Таким образом, дом защищен законом от сноса и переделок, но оказался фактически на стройплощадке, за высоким забором. Здание требует серьезного ремонта, но денег ни бюджет, ни меценаты не выделяют.
- Яна (Янка) Дягилева считается одной из ярких представительниц сибирского андеграунда конца 80-х годов. Она выступала сольно и в составе групп "Гражданская оборона", "Великие Октябри" и др. Трагически погибла в мае 1991 года, похоронена на Заельцовском кладбище Новосибирска. Её могила служит местом паломничества поклонников из разных российских городов.
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