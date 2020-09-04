Памятник Янке Дягилевой открыли на её могиле в Новосибирске

В Новосибирске на могиле рок-поэтессы Яны Дягилевой в пятницу установили памятную стелу, сообщает Сибирь.Реалии. 4 сентября исполнительнице исполнилось бы 54 года.

Монумент изготовлен благотворительным фондом "Белый тополь" на пожертвования, собранные активистами. На церемонии открытия собрались несколько десятков поклонников творчества Дягилевой, историки, краеведы и её близкие. "Она неунывающая была, крепко стояла на ногах, своим творчеством она что-то кому-то сказала. Она многое могла сказать. И то, что вас столько много пришло, это дорогого стоит, это не сотрется из памяти", - сказал отец певицы Станислав Дягилев.