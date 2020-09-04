Американские бомбардировщики Б-52 пролетели над Украиной

Три стратегических бомбардировщика Б-52 Stratofortress американских военно-воздушных сил в пятницу осуществили полёт над Украиной. Об этом говорится в сообщении командования ВВС США в Европе. Это первый подобный полёт.

Бомбардировщики - из числа шести Б-52, которые базируются на авиабазе в штате Северная Дакота, однако недавно были переброшены в Великобританию на базу Фэйрфорд. Как говорится в сообщении, во время сегодняшнего полёта было отработано взаимодействие с украинскими боевыми самолётами. Также, как сказано в сообщении, одной из целей была демонстрация возможностей по сдерживанию России в регионе.

В сообщении министерства обороны Украины говорится, что украинские истребители Су-27 и МиГ-29 встретили Б-52 над границей с Польшей и сопровождали их над территорией Украины до Азовского моря и обратно.

Точный маршрут американских самолётов не сообщается. В министерстве обороны России сообщили, что "в целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства" в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты 8 самолётов - истребители Су-27 и Су-30. В сообщении подчёркивается, что границу России американские самолёты не нарушали - по всей видимости, речь идёт о том, что они не входили в воздушное пространство над аннексированным Крымом.