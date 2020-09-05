27-летнему гражданину России Егору Крючкову предъявлено обвинение в США в участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру после того как он пытался подкупить сотрудника фабрики Tesla в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в её компьютерную сеть. О решении большого жюри об обоснованности обвинений сообщает сайт министерства юстиций США.

Крючков был арестован в августе. По версии следствия, он предлагал сотруднику Tesla один миллион долларов за участие в реализации мошеннической схемы. По данным американских властей, россиянин с середины июля неоднократно встречался с русскоязычным сотрудником фабрики, чтобы обсудить свой план. После того, как с ним связались агенты ФБР, Крючков попросил знакомого купить для него авиабилет, пытаясь вылететь из страны через аэропорт Лос-Анджелеса, где и был задержан 22 августа.

В материалах Минюста не уточняется, на какую именно компанию готовилась атака. Однако основатель Tesla Илон Маск ранее заявлял, что мишенью была именно фабрика автопроизводителя в Неваде. Там производят аккумуляторы. По предъявленной статье Крючкову грозит до 5 лет тюрьмы.