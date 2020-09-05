Узбекский государственный телеканал призвал к срочной борьбе с феминизмом и гомосексуализмом как с "иностранными элементами", не свойственными местному обществу. Об этом сообщает национальная служба Радио Свобода — Радио Озодлик.

Таким образом официальный канал "Узбекистан" отреагировал на запущенный в социальных сетях флешмоб, организованный узбекскими девушками, которые протестуют против насилия и домашней эксплуатации. Участницы флешмоба разместили в социальных сетях фотографии, на которых они держат плакаты с лозунгами "Женщина — не инкубатор", "Моё тело — мое дело"; "Келинка [младшая невестка] не значит слуга", "мои короткие шорты – не призыв к кс-кс-кс [сексу]".

В традиционных узбекских семьях молодые невестки, как правило, выполняют большую часть работы по дому, рожают и воспитывают детей. Гости телеканала, комментируя флешмоб, заявили об "опасной тенденции", которая приводит к тому, что женщины не хотят иметь детей и уважать своих родственников. В программе канала критиковались феминизм, а молодых узбеков призвали не подпадать под влияние гомосексуалов, — пересказывает Узбекская служба РС.