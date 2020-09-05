В Петербурге полиция пришла в офис "Открытой России"

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и Следственного комитета пришли в офис движения "Открытая Россия". В помещении проходит обыск в рамках уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на директора "Открытой России" Анастасию Буракову.

По словам активистки, полицейские забежали в офис вслед за активистами, которые пришли за реквизитом для акции "Корми голубей". Буракова также отметила, что члены "Открытой России" пытались закрыться, но сотрудники полиции заблокировали дверь шлемом. Дело о хулиганстве связано с взорвавшейся во время пикетов у Гостиного двора 22 августа дымовой шашкой. "Открытая Россия" заявила, что не имеет отношения к инциденту

Задержаны две активистки, одна из которых - сторонница Либертарианской партии России Галина Агеева. Об этом Север.Реалии сообщил пресс-секретарь петербургского отделения партии Денис Луговский.

В Петербурге первая акция "Кормим голубей" прошла 1 августа, когда более сотни человек пришли к Гостиному двору в знак солидарности с протестующими в Хабаровске и против поправок в Конституцию. Анонсированные темы сегодняшней акции: протесты в Хабаровске и в Белоруссии, отравление Алексея Навального, экологическая проблема Финского залива.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по уголовному делу об убийстве, а на следующий день арестовали. По версии обвинения, чиновник в 2004–2005 годах организовал убийства и покушения на убийство предпринимателей, когда сам занимался бизнесом. С 11 июля жители Хабаровского края проводят акции в поддержку губернатора.