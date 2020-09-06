Нападение в Бирмингеме: один погибший, семь раненых 

В центре британского города Бирмингем в результате нападения неизвестного один человек погиб, семеро получили ранения, двое из них, по данным телеканала Sky News, находятся в тяжёлом состоянии. Все пострадавшие получили ножевые ранения.

В полиции произведшее назвали "серией нападений без чёткого мотива, не связанных с терроризмом". Других подробностей случившегося власти пока не приводят. Известно, что нападавший не задержан, ведётся его розыск, при этом его личность ещё не установлена.