Нападение в Бирмингеме: один погибший, семь раненых 

В центре британского города Бирмингем в результате нападения неизвестного один человек погиб, семеро получили ранения, двое из них, по данным телеканала Sky News, находятся в тяжёлом состоянии. Все пострадавшие получили ножевые ранения.
В полиции произведшее назвали "серией нападений без чёткого мотива, не связанных с терроризмом". Других подробностей случившегося власти пока не приводят. Известно, что нападавший не задержан, ведётся его розыск, при этом его личность ещё не установлена.
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