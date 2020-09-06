Жительницу Пензы оштрафовали за носки с изображением конопли

Пензенский суд оштрафовал местную жительницу за носки с изображением конопли. Соответствующее постановление в судебной картотеке обнаружило издание "МБХ Медиа".

Фотографию в носках Юлия Коткова опубликовала в инстаграме и в социальной сети "Вконтакте", после чего на неё завели административное дело о пропаганде наркотических средств в интернете. За правонарушение Коткова должна будет заплатить 4 тысячи рублей. Сообщается, что на суде она признала вину и заявила, что носки уже выбросила.