Литва призвала ЕС оказать "ощутимую" помощь белорусской оппозиции 

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус призвал власти Европейского союза оказать "содержательную и ощутимую помощь" демократическому движению в Белоруссии, а также активнее противодействовать влиянию Москвы на Минск - в частности, путём введения новых санкций. По мнению Линкявичуса, бездействие по отношению к происходящему в Белоруссии подрывает доверие и авторитет ЕС.

"Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств", — заявил руководитель литовского дипломатического ведомства.

Главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции против ответственных за фальсификацию итогов выборов в Белоруссии и за жестокие разгоны акций протеста. Однако санкционный список пока не сформирован. Эстония, Латвия и Литва по своей инициативе ввели санкции против трёх десятков белорусских официальных лиц, включая президента Александра Лукашенко.

Литва - одна из европейских стран, которые Лукашенко обвиняет во вмешательстве во внутренние дела.

Ежедневные массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют его отставки и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, более ста протестующих пострадали, точное количество арестованных до сих пор неизвестно. Оппозиция объявила общенациональную забастовку.