"Алло, Берлин!" Отравление Навального и пропагандистские танцы

После того, как в четверг Лукашенко заявил о наличии у него записи разговора Берлина и Варшавы, на которых стороны признаются, что отравление Навального сфабриковано, весь рунет с нетерпением ждал, когда же можно будет услышать их аудиозапись. Ждать пришлось недолго - официальный телеграм-канал президента Беларуси "Пул Первого" опубликовал аудиоперехват уже на следующий день. Ещё после заявления Лукашенко о перехвате многие предупреждали, что теперь над ним будут смеяться. Но реальность превзошла самые смелые ожидания.

Сергей Кальварский

Это не в Украине президент комик, а в Беларуси.

Андрей Десницкий

- Алло, Берлин! Как поле боя?

давно на нем я не была

пятнадцать дней, как я в запое

там чо, кобыла померла?

- Узнал Госдеп, прекрасная Варшава

что разорил себя и вас

не вынес он подобного удара

и вот что сделал в тот же час:

сфальсифицировал он яд, и все об этом говорят

а Лукашенко был хитёр, Госдеп спалился, как костёр

а Путин сразу поддержал, Госдеп с позором убежал

все тут же повскакали с мест, и слился сразу весь протест

за Лукашенко все горой, а он красавчик и герой

А в остальном, прекрасная Варшава,

всё хорошо, всё хорошо!

Николай Травкин

Медицинские сводки о здоровье Алексея Навального мировые СМИ продолжали давать под знаком "молния" и начальник СК РФ решил приостановить расследования прочих дел на врага Кремля N1.

Теперь он сидел и думал, а что же делать со 112 следователями, которые занимались лишь этим фигурантом?

Хорошо, если... То уволить всех по сокращению штатов, они же больше ни на что, кроме шитья дел против Навального, не способны.

А, вдруг, выздоровеет! Тогда новых набирать? Дилемма, однако. Нет, дешевле сейчас какой нибудь хернёй их загрузить, а там время покажет, - определился Александр Иваныч.

Тут в дверь постучали. Вошёл помощник. Положил на стол конверт и вполголоса пояснил: "Вам от Лукашенко, секретно. "

Первым желанием было отмахнуться, небось расшифровка разговора Варшавы с Берлином. Говорят, что Мишустин под впечатлением рассказа Луки об этом перехвате впал в такое состояние, что при посадке в самолёт мимо трапа прямо под фюзеляж прошёл.

Да и как можно возбудить против Варшавы и Берлина уголовное дело, ведь они же - города!

Однако, в конверте находилось другое. Там уже фигурировали Ник и Майк.

Александр Иваныч пробежался по тексту, глаза непроизвольно упёрлись в слова "отбить Путину" и он распорядился о возбуждении уголовного дела по статье о подготовке нападения на государственного деятеля с целью нанесения физического ущерба его здоровью.

Одновременно решался вопрос и чем занять 112 следователей на время комы Навального.

Лев Симкин

Нетелефонный разговор

«Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону». Дослушал перехваченный белорусской радиоразведкой разговор Берлина с Варшавой. Не знаю, как вам, молодым, а нам, старшему поколению, он показался вполне себе убедительным. И слова все знакомые, и кончается хорошо – у шпионов «если честно, дела не очень, Лукашенко оказался крепким орешком». Жаль только, Майк и Ник говорят не по-нашему, не люблю я это, когда титры или там голос за кадром.

Максим Горюнов

полная версия перехвата

- вы заметили как он постройнел?

- да, по нашим данным у него новый режим тренировок.

- великий атлет. у нас в отделе все женщины без ума от него. а у вас?

- и у нас. и не только женщины.

- мы готовим перевод его речей на английский. сенаторы просят: хотят научиться говорить так же ярко.

- а я был на закрытом семинаре в Сорбонне где ведущие философы Европы разбирали его идеи.

- мы с вами живём на одной планете с таким человеком.

- да-да, часто думаю об этом и хочу сдаться КГБ

- я тоже хочу сдаться КГБ

- давайте вместе сдадимся КГБ? нам дадут квартиры в Ждановичах

- отличный план, отличный район. но ведь натовцы будут мстить

- будь ты проклят, капитализм!

- Ленин жив!

вскакивают, поют «Интернационал»

Глеб Морев

Российские пранкеры Вован и Лексус заявили @rian_ru, что к перехваченному разговору Берлина и Варшавы отношения не имеют

Советская Белоруссия

Светлана Тихановская прокомментировала сенсационный телефонный перехват:



"Александр Григорьевич, я не знаю какой Придыбайло писал вам текст этих переговоров, но как дипломированная переводчица с английского замечу, что "completely nuts", это не "крепкий орешек". Мягко говоря"

Аббас Галлямов

Последние события, происходящие в Беларуси, - вроде расхаживающего с автоматом Лукашенко или публикации перехвата переговоров Берлина с Варшавой - нанесли чувствительный удар по репутации российского политтехнологического цеха. Ещё пара выходок подобного рода и словосочетание «российские политтехнологи» станет таким же мемом как «омские врачи».

Алексей Беляков

Послушал белорусскую расшифровку тайных "переговоров" Берлина и Варшавы по поводу Навального. Нет, я понимаю, что времени было в обрез, но могли привлечь хотя бы сценаристов «Уральских пельменей», те быстро написали бы яркий скетч.

«Хелло, Ник! Хочу спик эбаут наш кейс».

И это было бы куда больше похоже на реальный диалог спецслужб.

Наталья Геворкян

Не прав был не самый глупый сотрудник КГБ, который сказал мне, уходя из конторы: Самые толковые уйдут, останутся троечники, и это будет куда более опасная организация". Не прав, остались двоечники. Что в России, что в Беларуси. Послушала знаменитый перехват Лукашенко.

Сталингулаг

Самое смешно в разговоре «Варшавы и Берлина», который анонсировал Лукашенко, что даже люди в чьи профессиональные обязанности входит есть дерьмо, не смогли его сожрать и неловко отшучиваются. Первый подобный случай на моей памяти

Егор Холмогоров

Лучший белорусский перехват передавали по ТВ в нашем детстве.

- Здравствуй!

- Здравствуй!

- Сияешь?

- Сияю.

- Который час?

- Двенадцатый примерно. Там на земле в этот час. Лучше всего видно нас.

- А как же дети?

- А дети спят, наверно.



Но вообще в этом цирке есть одна позитивная сторона. Лука в нем достаточно по уши, что сокращает его маневр в нужную нам сторону.

Даже некоторые пропагандисты не пытались скрыть своего истинного отношения к записи.

Другие же скорее не отшучивались, а оправдывались по знакомой схеме "А зато в Америке..."

Юлия Витязева

Всем, кто сейчас с ухмылкой комментирует перехваченный разговор Берлина и Варшавы, напоминаю, как в Голландии, на суде по делу о сбитом Боинге, в качестве доказательства «причастности России» слушали наспех слепленные записи переговоров, якобы перехваченных СБУ. И нормально зашло

Арина Бородина

Дмитрий Киселев вышел из отпуска. "Вести недели" посвятили ситуации вокруг отравления Алексея Навального... 30 минут эфира. 30 минут! Для сравнения ситуация в Белоруссии у Киселева - 22 минуты, обстановка в США - 21 минута.

Личный комментарий Киселева про отравление Навального после сюжета Михаила Антонова почти на 15 минут. Озвереть просто(

Сводится все, что он несет, к следующему:

- Послушайте, - взывает неизвестно к кому Киселев, стоя в студии, - мы отправили Навального в Германию без ядов в организме и у нас есть этому бесспорные доказательства, которые Россия готова предъявить, включая биоматериалы пациента. Яды у Навального, странным образом, обнаружены уже на территории Германии. Вот пусть Германия и дает объяснения, что за яды, когда и как они попали в организм гражданина Российской Федерации, вывезенного в Германию в статусе гостя канцлера. Все смахивает на операцию спецслужб, которым отравленный Навальный нужнее неотравленного Навального (надо же, как по Фрейду прямо говорит). Отравленный Навальный в руках американцев (ну наконец-то, а то все Германия...) отличная карта, аргументов и санкций остановить Северный поток - 2 не хватает...

И в таком же духе в программе "Время", там тоже кирпич на 17 минут (!) про отравление Навального и продраться через дикий текст Евгения Баранова как всегда тяжко, но вот это мне прям понравилось:

- Проект Навальный расцвел в России во времена Обамы. За истекшие годы он, судя по всему, исчерпал свою полезность. Публичным политиком Навальный так и не стал, на лидера оппозиции не тянул с самого начала. Его скандалы, интриги и расследования не давали искомого результата, но стоили все дороже. Развитие России шло своим чередом и блогер начал отставать, постепенно превращаясь в интернет - тролля и инструмент сведения личных счетов.

Вот ведь оказывается как было - то на самом деле, а мы не знали)

Но вообще они там видать сильно забеспокоились и переполошились, чтобы 30 минут в "Вестях недели" и почти 20 в программе "Время" (таким хронометражом и Путин-то редко в сюжетах выходит, даже про то, как все ужасно на Украине столько не посвящали), отдать теме отравления Алексея Навального в итоговых воскресных программах на госканалах, а до этого молчать глухо о его отравлении в новостях почти две недели, это сильно.

Ударили вот такими ответными синхронными залпами.

Киселев почти истерически вопит, что это оказывается Германия во всем виновата, что чуть ли не они отравили Навального...

Да, еще мне у Баранова понравилось про то, что отравление Навального он умудрился заодно связать с ситуацией в Беларуси: "В связи с событиями в Белоруссии обстановка у наших границ и так напряжена до предела". Ну да, враг у ворот просто ломится. Прекрасный Горин тут же вспоминается из "Барона Мюнхаузена": "Война, на пороге, а мы не готовы")

Сергей Марков

Белоруссия. Слышу вал утверждений, что запись разговора Берлина и Варшавы это подделка. Но пока не слышу аргументов, почему нужно считать это подделкой, кроме того, что это выглядит очень топорно. Согласен, топорно. Даже очень топорно. Но разведка часто работает очень топорно. И тому множество подтверждений. У разведки тонкость и эстетичность вообще не входит в число важных критериев. Для разведки, для ее активных операций особенно, важна эффективность, результат. И работают там часто грубые люди в грубом мире. Готовые признать врага, которого никак не могут победить, крепким орешком. И которые в частном разговоре говорят не пропагандистские формулы, а называют своих врагов по той должности, которую они занимают сейчас. То есть для врагов Лукашенко он президент Белоруссии. По его должности.

Все те, кто сейчас уверены, что это подделка, точно также несколько лет назад говорили, что эпизод со шпионским камнем у британских разведчиков в Москве в фильме на ТВ канале Россия - 1, - фальшь, топорно, подделка российских журналистов. Тем более что британская разведка все отрицала. А потом оказалось, что в каком то внутреннем докладе для своих политиков британская разведка признала, что тот эпизод со шпионским камнем в Москве был правдой. И наши журналисты были правы, а британская разведка лгала. А те, кто повторял британскую версию, оказалось, говорили не правду.

Надо просто поменьше верить британской разведке и побольше нашему ТВ. Аргументы на стол!

Аргументы не замедлили появиться. Не все хохотали над разговором Берлина и Варшавы, нашёлся человек, который серьёзно его изучил.

Павел Шехтман

Кто-то уже отметил, что разговор Ника с Майком сляпан по канонам советского политического детектива, потому что представления о том как разговаривают американские шпионы у нашего человека идут оттуда и потому с точки зрения аудитории разговор должен быть максимально правдоподобным. Один из характернейших признаков литературщины: старательно проговаривается то, что должно быть ясно собеседникам (но не читателю) без слов. Именно это всегда бесило меня в посредственных литературных произведениях. Участники диалога не делятся между собой фактами и соображениями - они описывают диспозицию для читателя.

Лев Рубинштейн

Сам по себе текст этого анекдотического диалога из Лукашенсковских "прослушек", где говорится то о "крепком орешке", то о том, что "мы кого хошь отравим, только бы нам не допустить Путина в Беларусь", напоминает о многом - и о советских "шпионских" кинофильмах, и о корявых русских переводах Голливудского кино ("О! Мы намеревались как следует надрать ему задницу, но он оказался крепкий орешек"), и даже о том эпизоде из "Маугли", где "Они назвали тебя дождевым червяком!"

Богатейший, надо сказать, сюжет. Там есть все, кроме правдоподобия, но кого особенно интересует какая-то там нудная реальность в наши гибридные, мифогенные времена.

Некоторые думают, что пиарщики Лукашенко специально над ним издеваются.

Игорь Эйдман

Узнаю брата Колю

Наконец-то прочитал знаменитый разговор "Берлина и Варшавы". Сто процентов московские пиарщики писали, которых Лука нанял. Узнаю их стиль. Причем, под коксом или (и) под вискарь. Ржали при этом, наверное, в каком-нибудь белорусском кабаке как кони, изгалялись над старым дураком. Я сам проработал в этой среде не один год, знаю ее прекрасно. Они же в основном ребята неглупые, циничные, но в глубине души - бунтари. Заказчиков своих из числа постсоветского кондового начальства и криминалитета ненавидят и глубоко презирают. Весь кайф этой работы дурить дурака-клиента за его же деньги.

Все знают, чем более идиотский и бессмысленный текст напишешь, тем больше он понравится заведомому дураку-заказчику. Главное, чтобы этот бред тупо льстил его самолюбию. Отсюда и "крепкий орешек" про Луку.

PR-тексты поэтому - постмодернистские произведения. Они должны быть максимально безумны.

Творческая самореализация российского пиарщика - довести абсурд отечественного бытия до апофеоза.

Совершенно не случайно, что Лукашенко, сразу после приезда в Беларусь российских "специалистов", уверенно напялил на свое бандитское мурло маску клоуна и с ней не расстаётся. Уверен, они для него еще много интересного готовят. Молодцы, ребята!

Андрей Шипилов

Помните это видео с какого-то завода, где Лукашенко, выступая перед рабочими, предъявляет им "убийственный аругмент иностранного заговора", аудиозапись каких-то перехываченных телефоннных переговоров "завоворщиков".

Запись звучит, никому ни хрена непонятно, о чем там речь, рабочие начинают кричать Лукашенко "уходи".

Мало кто обратил внимание на вполне очевидный факт. До этого момента сам Лукашенко очевидно, тоже не слышал этой записи и знал о ее "содержиании" исключительно со слов своего окружение.

Но при этом он не только верил, он был твердо убежден, что эта пустышка что-то и вправду доказывает.

Обратите внимание на разговор Лукашенко с Мишустиным. Лукашенко сам ни на секунду не сомневается, что вся та ахинея, которую он несет - это правда. И опять-таки очевидно, что сам он не слышал этого "перехвата" разговора Меркель, а о его "содержании" и вооюще наличии знает лишь со слов тех, кто ему докладывал.

А докладывают ему (лично для меня это очевидно) только то, что Лука сам хочет услышать и что будет соотвествовать его ожиданиям.

То есть, диктатор огромной страны, от которого зависят жизни миллионов людей, вообще не знает и не понимает, что происходит в его стране и в мире и принимает решения исходя из какой-то параллелльной реальности.

Вы думаете, что у человека по фамилии Путин все обстоит иначе? Что сидя в своем бункере он получает извне какую-то информацию помимо той, что ему сочтет нужным предоставить ближайшее окружение?

Уверяю вас, там все намного запущенее.

У меня нет возможности видеть Путина и даже знать, где физически расположен этот самый бункер. Но коль скоро это самое его "окружение" так или иначе вовлечено в информационный обмен, мне периодически приходится с ним так или иначе взаимодействовать.

Мало того, что Путин получает только ту информацию, что для него отфильтровало специальное предназначенное для этого "окружение", так еще имеет место от "обратное влинияе". "Окружение", давшее Путину искаженную информацию, само попадает в цепочку положительной информационной связи.

Получив такую информацию "Путин" не только принимает какие-то конкретные решения на ее основе, но и строит отношения со своим окружением на основе искаженных или несуществующих и информационных реалий, в результате из информационный потоков вокруг "вождя" вообще выжимается что-либо адекватное. И эта сфера из которой адекватная информация удалена, она стремительно расширяется, в нее вовлекаются все более низовые и отдаленные от "вождя" структуры.

Намедни общался с одним человеком, удаленным от Путина на два рукопожатия (работает на человека, который регулярно общается с Путиным). Это уже далекое расстояние в госрасладе.

Мы регулярно общаемся с ним. Раньше это был прагматичный циник, прекрасно ориентирующийся во всех раскладах и использующий свою позицию для получения бабла и власти.

В последний раз передо мной предстал человек, полностью выпавший из реальности. На полном серьезе объяснявший мне, что "осталось совсем чуть-чуть, и Европа с США рухнут под нащим натиском", и нам придется противостоять только Китаю, с которым мы поделим мир на сферы влияния. Китаю Африка и Азия восточнее Ирана, а Ближний Восток, Европа и север США будут российскими.

Он искренне верил в то, что говорил.

И это между прочим был человек имеющий чин действительного государственного советника 2-го класса и занимающий довольно высокую должность в госаппарате России.

Есть, правда, и люди, которые считают, что "прослушка" намеренно была сделана такой абсурдной.

Дмитрий Травин

Мы тут потешаемся со вчерашнего вечера над лабудой, которую сварганил Лука про разговор Варшавы с Берлином, но вообще-то фальшивка сделана вполне профессионально в расчете именно на того потребителя, на какого должна воздействовать. Диалог «склеен» из кусочков популярных детективов, которые смотрят по ящику или читают в карманных изданиях миллионы обывателей. Именно на основе подобного «художественного творчества» у них формируется представление о том, как должны говорить между собой американские шпионы Ник и Майк. Фальшивка совершенно не рассчитана на таких, как мы.

Если честно, то небольшой процент интеллектуалов, имеющийся в российском и белорусском обществе, вообще давно уже не интересует ни Путина, ни Луку. Давно ясно, что мы не можем навредить этим автократам, и их сторонниками никогда не станем. Поэтому на нас вообще не тратят время, и лишь только в том случае, когда кто-то переходит от интеллектуальных споров к активной политике, его может постигнуть судьба Навального.

Лука с первых дней своего политического кризиса выбрал единственно возможную в этой ситуации стратегию манипулирования сознанием той части белорусов, которая еще этому манипулированию поддается. Протестующих представляют врагами, действующими по указке Запада, который вот-вот оккупирует Гродно. И в нынешней фальшивке главная тема – это даже не Навальный, а положение в Беларуси. Навальный там фигурирует, как информационный повод, привлекающий особое внимание (грубо говоря, с Навальным будут больше читать и обсуждать). Главное же состоит из трех пунктов: 1. Идет война Запада против России и Беларуси. 2. Лукашенко оказался крепче, чем думалось Западу. 3. Россия поддерживает Луку, то есть даже если белорусские силовики слиняют, найдутся войска, которые размажут протестующих по асфальту, а, значит, шансов на успех у протеста нет.

Все эти три тезиса плюс инфоповод удачно запихнули в максимально короткий объем «перехвата», чтобы любая доярка прочла. «Доярка» эта вовсе не глупа, но ее политика не интересует, а представления любого человека по вопросу, который его не интересует, весьма примитивны. На это и рассчитана фальшивка.

Григорий Нехорошев​

Среди российской интеллигенции, обсуждающей лукашенковскую "прослушку" Ника и Майка мнения разделились: многие считают, что "шедевр глупости, сработанный на коленке колхозником" и теперь уже все-все-все наконец поймут, "какой дурак во главе большой европейской страны". Более глубоко интеллигентные полагают, что тут не обошлось без "руки" Путина, который через своих порученцев спровоцировал Лукашенко устроить весь этот цирк, чтобы все-все-все наконец поняли, "какой дурак во главе большой европейской страны".

И ни первые, ни вторые, не хотят признать, что есть миллионы так называемых простых людей, которые верят в Ника и Майка и их коварные замыслы.

Именно для них и была изготовлена эта пленка.

И даже когда цитируешь записи из ФБ, где люди пишут, что "переговоры настоящие, потому что белорусская школа КГБ была лучшей в СССР"!, они все равно затевают вновь приведенные выше песни: все равно дурак, или Путин его заставил изображать дурака.

А я вот уверен, что "запись" эта была сделана не для интеллигенции, с которой уже никто не считается ни в России, ни в Беларуси.

Для интеллигенции, если б захотели, сделали что-нибудь более изощренное, с участием Кашина-Венедиктова-Латыниной.

Но незачем.

Артем Шрайбман

То, что ситуация с перехватом переговоров Ника и Майка гротескная и смешная, не означает, что она не важна. Власть оттачивает новые грани своего образа, и это программирует других на выбор линии поведения по отношению к ней.

Всю кампанию-2020 как Лукашенко, так и его подчиненные, в первую очередь – Макей, вели на антироссийской риторике. Они рассказывали западным собеседникам о сложных схемах вмешательства Москвы, поддержке Тихановского, Цепкало и Бабарико, заброске сначала ГРУшников, потом вагнеровцев.

Все изменилось за несколько дней. По моим данным, западные столицы сделали свои выводы. Все, что они слышат из Минска, отныне по умолчанию воспринимается как политический блеф – вне зависимости, идет ли это по публичным, или закрытым каналам.

Точно такие же выводы делает Москва. Они тоже понимают, что сегодняшняя уязвимость и отчаяние Лукашенко – не залог того, что теперь-то он будет держать свои обещания. Изменится ветер, изменится риторика.

Но высадка с вертолета с автоматом и вооруженным сыном, чтобы отстреливаться от уже ушедших демонстрантов, а затем публикация на всех госканалах этих немецко-польских "крепких орешков" – это новый оттенок даже для нашего пейзажа.

Минск показывает, что полностью погрузился в мир пост-правды. Белорусская власть не то чтобы врет. Ей просто неважно, правду она говорит или нет, и как это нелепо выглядит со стороны. Стоит задача показать России свою преданность и любовь – будем делать это как угодно, даже если попутно заставляем сморщиваться от стыда самих российских друзей.

В российской власти сейчас начнется (а может уже началась) борьба подходов. Первые будут за то, чтобы заставить Лукашенко поскорее уйти на российских условиях. Вторые – за поддержку его сохранения у власти, чтобы вытянуть из него максимум уступок.

То, как глубоко Минск уходит в астрал и в обратную от договороспособности сторону, ослабляет аргументы вторых. Непонятно, что конкретно Лукашенко может дать России так, чтобы уступка была надежна и пережила его в случае его ухода.

Москве бессмысленно добиваться от Лукашенко подписей под дорожными картами интеграции, которые рассчитаны на несколько лет. Любые долгосрочные соглашения – пустое, любая подпись под ними может быть аннулирована на новом круге поиска внешних врагов.

Выполнение обещаний – удел тех, у кого осталась международная репутация. Страх подорвать ее – единственный гарант политических сделок. А мы уже перешли в ту фазу, когда терять нечего, а у любых обещаний слишком короткий срок годности.

Поэтому Москва будет отдавать приоритет уступкам, которые можно выполнить здесь и сейчас, не откладывая на годы. Я бы поставил на приватизацию вкусных активов и замыкание торговых потоков на российскую инфраструктуру (те же балтийские порты). Тем более, морально проще продавать заводы, рабочие которых прокричали тебе в лицо "уходи". Можно еще про непризнанные Крым с Абхазией напомнить, раз уж на Запад все мосты сожжены.

Попытки же выбить из Лукашенко внутриполитические уступки натолкнутся на его абсолютную волю к власти. Будут по наивности пробовать - получат новое битье посуды и обвинения в попытках оккупации в ответ.

Будет Москва в отместку выкручивать руки и не давать новые кредиты - да боже мой, перестанем платить по старым. Не будут покупать наши товары? Перебросим десантников обратно из Гродно под Витебск. Перестанет хватать денег? Напечатаем рублей и запретим покупать на них валюту.

Тех, кто считает, что на такое Лукашенко уже точно не пойдет, ну ведь это полный абсурд, я просто прошу переслушать разговор Майка и Ника, чтобы еще разок взвесить свои представления о возможном и невозможном. Отсутствие репутации как фактора в принятии решений не сковывает тебя, а наоборот делает свободнее.

Но даже этот поразительный "разговор Варшавы и Берлина" об отравлении Навального не заслонил главного - самого отравления.​

Кирилл Рогов

КТО УБИЙЦА? "РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ" И "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ"

Простой секрет обаяния лжи. Ложь непрезентабельна и убога, когда лжец ее стесняется. Его неуверенность убеждает нас, что наше представление о реальности, мотивах и логиках поступков релевантно и непротиворечиво. Но если лжец относится к лжи не как к вынужденному отступлению от порядка вещей, а как к доблести и достижению, то это, напротив, повергает нормального человека в состояние неуверенности. Ибо подрывает его собственную внутреннюю убежденность в аномальности прямой лжи. Тогда нормальный человек переворачивает нормальные представления о причинности и мотивах, чтобы восстановить свою внутреннюю убежденность в фундаментальной аномальности лжи. Переживает своего рода "стокгольмский синдром лжи".

Вот, к примеру, Песков говорит: "российским властям невыгодно отравление Навального". И мы видим, как многие люди начинают рассуждать: да, действительно, невыгодно. Хотя Песков даже не утруждает себя аргументацией, эти благородные люди начинают сами ее за него придумывать.

Но, постойте. Если говорить о нормальных причинности и мотивациях, то российским властям, безусловно, ВЫГОДНО отравление Навального. Навальный открыто боролся с российскими властями. Он боролся с фальсификациями выборов, благодаря которым эти власти еще числятся властями. Он разоблачал их коррупцию. Он устраивал митинги и старался помешать им проворачивать их комбинации.

И это естественная логика, которая немедленно пришла в голову всем. В том числе и тем, кто, послушав Пескова, теперь пытается самостоятельно реконструировать его аргументы. И она состоит в том, что Навальный мешал российским властям, и потому его отравление им ВЫГОДНО.

Те, кто пытается быть большим Песковым, чем сам Песков, обычно имеют в виду, что имиджевые издержки подозрений в отравлении Навального превышают для российских властей выгоды самого отравления.

Но тут надо заметить, что российские власти подозреваются также в причастности к убийству Анны Политковской, Бориса Немцова, Литвиненко, Скрпиалей. Все это им было невыгодно, потому что издержки этих подозрений превышали выгоды от этих убийств (и такая аргументация всякий раз звучала).

Но тогда возникает вопрос: а кто же эта таинственная инстанция или инстанции, которым постоянно выгодно то, что невыгодно российским властям? Пусть уже российские власти представят нам какую-нибудь версию. Да, в прошлые времена она была: это Борис Березовский. Но с тех пор как сам он, скажем правду, внезапно и нетривиально умер, на этой версии не решаются настаивать даже российские власти.

Да, у Навального было много врагов. Шойгу, Медведев, Собянин, Сечин, Золотов, Усманов, еще другие люди, так же как и перечисленные отчасти входящие в понятие "российские власти". (Потому что боролся-то Навальный не с Шойгу, Золотовым и Усмановым, а с "российскими властями".) Так кто из них раздобыл из секретной лаборатории "новичок" и отравил им Навального?

Если он сделал это вопреки интересам "российских властей", то пусть они уже отделят его от себя и предъявят его нам как нечто отдельное от понятия "российские власти". А если они не могут этого сделать, то наше естественное, спонтанное предположение, что отравление Навального организовали "российские власти", остается единственно справедливым и логичным.

Давайте проведем уже всероссийское расследование вопроса, где начинаются и кончаеются "российские власти" и кто убийца? Ведь из любого детектива известно, что пока он не найден, он будет продолжать убивать. Так что пора уже прекратить играть в эти страшные "десять негритят".

Эль Мюрид

Деталь, которая лучше любых миллиардно-бюджетных пропагандистских ресурсов показывает реальное отношение нынешнего режима к населению в целом и конкретным людям в частности. Даже если предположить, что Кремль свято уверен, что Навального никто не травил, все произошедшее с ним - просто некая экзотическая диарея, и людям доброй воли не о чем беспокоиться, то после заявление немцев об отравлении, причем отравлении именно боевым отравляющим веществом, возник крайне простой вопрос: Навальный летел в обычном рейсовом самолете. Что там с пассажирами? Как там у них дела?

Когда пара туристов-краеведов травила в британском Солсбери беглого врага народа, то порядка 100 человек местного населения так или иначе, но контактировали со следовыми количествами примененного там ОВ. Несколько человек - со значительными количествами. Соответственно, все они были проверены медиками, им была оказана помощь, а город был фактически обеззаражен военными химиками. Если Германия заявила об отравлении Навального веществом такого же класса, то логично было бы немедленно проверить всех пассажиров, самолет и, кстати, омских врачей, контактировавших с ним, на предмет их самочувствия.

Кстати говоря, в пользу уверенности немцев говорит то, что омская скорая помощь и фельдшер, работающий на ней, буквально на месте разобрался с диагнозом и отправил больного из аэропорта не просто в реанимацию, а токсикологическую реанимацию - не в кардиологию, к примеру. И занимались Навальным токсикологи, причем все время с самого начала.

Однако ничего не слышно о том, как именно власть оценивает пусть даже гипотетическую угрозу всем, кто был рядом с Навальным, и что именно она делает, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. А если нет - то что делает, чтобы помочь им.

Самое простое, конечно, это заявить "Вы все врете" и умыть руки. А если случайным побочным жертвам покушения на Навального станет нехорошо - то это их частное дело. Мойте руки перед едой. Государство вам ничего не должно, а ваших родителей не просило вас рожать.

Отдельное внимание привлекли две новости. Первая - заявление МИД РФ, что вещества типа "Новичка" разрабатывали и на Западе.

Вил Мирзаянов

Долго молчал, однако, думаю пора объяснить людям. Как специалист. Многие намеренно или не, пишут, что для того чтобы расшифровать то или иное вещество в организме человека надо иметь его образец. Отсюда болтовня о том, вот мол Чехия синтезировала новички, Германия или другие страны. Нет, господа френды, для расшифровки вещества, в данном случае новичка, совершенно не надо иметь его в наличии. Поскольку англичане уже по формулам в моей книге State Serets: An insiders Chronicle of the Russian Chemical Weapons Program синтезировали образцы всех этих новичков и получили их масс-спектры, которых заложили в библиотеки масс-спектрометров, то необходмость иметь обрзцы новичков, полностью отпадает. Полагаю, Англия поделилась с этими спектрами со всеми членами НАТО. А теперь вовсе легче легчего. После включения новичков в список запрещенных ОВ международной конвенции по запрету химоружия эти спектры уже доступны всем членам организации по соблюдению конвенции. Более того, эта организация должна была разработать стандартные методы анализа проб в различных средах с новичками. Раз это так, то анализы на новички может проводить уже любая лаборатория в мире, оборудованная хромато-масс-спектрометрами соответствующей квалификации.

И вторая - про главу Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля, предложившего немецким врачам вместе устанавливать причины состояния Алексея Навального (которые немецкие врачи уже установили и назвали несколько дней назад).

Юлия Навальная

С удивлением и восторгом прочитала обращение доктора Рошаля к Германской немецкой ассоциации медиков. Вау.

Имею сказать доктору Рошалю следующее.

Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали. Я не врач, но за эти недели почитала столько медицинских статей, что даже мне очевидно: клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках. Возможно, вам тоже стоит их почитать.

Во-вторых, хоть про колоссальную разницу российской и немецкой медицины можно писать долго, я не буду вдаваться в подробности. Но есть одна деталь, на которую я, как родственник пациента, хотела бы обратить внимание. Возможно, именно этот вопрос вам и стоит обсудить со своими российскими коллегами.

Я говорю про отношение к пациентам. Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы.

В связи с этим, доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж - не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас.

Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте.

Илья Вайцман

Кто нибудь хоть что нибудь слышал про «Национальную медицинскую палату» России до того момента, как гр.Рошаль, размахивая этой табличкой попытался проникнуть в клинику Шаритэ, чтобы добывать для Лубянки подробности о состоянии А.Навального?

Нет? Вот и я не слышал. Это такая же прокладка для вертухаев, как например, «всероссийский родительский комитет» (который добился отмены обязательного ЕГЭ по английскому, чтобы помешать молодежи эмигрировать). Компания из сексотов, кадровых «сотрудников» и принципиальных мерзавцев для изображения «общественности».

Кирилл Шулика

А Рошаля ведь обхаживают орденами и аудиенциями как раз ради таких случаев, как произошел с Навальным. Мировое общественное мнение довольно неиспорченное, поэтому у там в голове не укладывается, что детский врач, айболит, будет соучаствовать в каких-то мерзостях. Поэтому обратился не токсиколог какой-то, не терапевт, а детский доктор.

Андрей Волна

Национальная медицинская палата в лице д-ра Рошаля обратилась к немецким медикам с предложением создать совместную экспертную комиссию для понимаяния того, что же случилось с Алексеем Навальным.

У меня же для Рошаля предложение попроще. Для понимания процессов - это много проще. Что нужно:

1. Выяснить, на основании каких клинических данных врач (фельдшер) скорой помощи Омска поставил диагноз экзогенной интоксикации и привёз пациента именно в токсикологическую реанимацию. Не в кардио-. Не в сосудистую реанимацию. А именно в токсикологию. Подробно и аккуратно выяснить. Это несложно.

2. Выяснить, на основании каких клинических проявлений врач (фельдшер) скорой помощи ввёл пациенту атропин. Это важно для диагностики тоже.

3. Запросить копию медицинской карты пациента Навального А.А. (по согласованию с родственниками) из БСМП Омска. Выяснить, какую именно терапию получал пациент и какой диагноз был установлен.

4. Выяснить в Минздраве, почему в Омск был отправлены именно нейрофизиолог и именно реаниматолог. А не токсиколог. Напомню, что в БСМП Навальный А.А. находился под контролем реаниматологов. И токсикологов. Почему из Москвы понадобился реаниматолог, а не токсиколог или тот и другой вместе взятые?

Действительно ли реаниматолог был отправлен в Омск только для того, чтобы «транслировать ситуацию». Так доктор Теплых пишет у себя в ФБ. Что это значит?

5. Опросить подробно московского реаниматолога, кто из столичных токсикологов принимал участие дистанционно в консилиуме. В своих ответах Медузе доктор пишет, что это были некие токсикологи Московского медицинского центра судебной медицины. Знает ли врач, что в центрах судебной медицины не работают токсикологи - клиницисты? Знает ли доктор Теплых, что там работают только токсикологи-химики, эксперты, а не специалисты по лечению отравлений? Клиницистов там просто нет в штате. Или он специально смешивает понятия? Почему он говорит о том, что главное для токсиколога - это идентификация яда? Да. Это очень важно. Но, не все яды и не всегда идентифицируются. Поэтому, для клинициста-токсиколога важно всё - анамнез, клиника, информация от коллег скорой помощи и, только потом - лабораторные данные. С кем «всю ночь» доктор Теплых «был на связи»? С клиницистами-токсикологами, что знают клинику и умеют лечить отравления? Или только с химиками из лаборатории?

6. Доктор говорит, что пациенту вводился атропин. В каких дозах? Дело в том, что дозы атропина, как антидота, в десятки, а то и в сотни раз превышают «обычные» дозы атропина, что применяются часто при сопровождении ИВЛ. Атропин применялся как антидот? Если да - то диагноз отравления был поставлен? Если «просто» для сопровождения ИВЛ, то, зачем говорить об этом?

Этот список - минимальный.

Но, если получить ответы на эти вопросы (это дело нескольких часов), то и коллег из Германии беспокоить, скорее всего, и не придётся.

Все ответы здесь, доктор Рошаль. В Омске. В Москве. Не в Берлине.