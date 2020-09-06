Украина обвинила Россию в нарушении режима прекращения огня в Донбассе - впервые после 27 июля, когда последнее соглашение о перемирии вступило в силу.

Командование Объединённых сил сообщает, что в воскресенье днём по украинским военным был открыт огонь из гранатомёта в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой области. В результате обстрела один военнослужащий получил ранение, он госпитализирован. При этом вину за обстрел украинская сторона возложила на "вооруженные формирования Российской Федерации".

В сообщении командования также говорится, что "Объединённые силы дают ещё одну возможность так называемым "ДНР" и" ЛНР " выполнить требования соблюдать режим прекращения огня, которые были определены трёхсторонней контактной группой. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций, Объединённые силы дадут адекватный отпор противнику из всех имеющихся средств".

Накануне стало известно, что глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин отдал приказ открыть утром 7 сентября огонь по украинским позициям вблизи города Горловка - в том случае, если командование армии Украины не выведет личный состав из этого места и не закроет траншеи, которые, по заявлению Пушилина, были вырыты уже после соглашения о режиме прекращения огня.

В ответ в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что "специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций Вооруженный сил Украины" на линии соприкосновения в Донбассе и, в частности, "не обнаружила никаких незаконно возведённых инженерных сооружений", о которых говорил Пушилин.

Соглашение о режиме "полного и всеобъемлющего" прекращения огня в Донбассе между вооружёнными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами было достигнуто 22 июля на заседании трёхсторонней контактной группы с участием полномочных представителей Украины, России и ОБСЕ. 27 июля оно вступило в силу и с тех пор не нарушалось. Инцидент, произошедший в воскресенье, стал первым, когда одна из сторон обвинила другую в применении оружия.

В воскресенье также стало известно, что двое украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на минном поле у зоны разграничения в Донбассе. По сообщению штаба операции Объединённых сил, это произошло во время обхода военными очагов пожара в районе посёлка Верхнеторецкое Донецкой области.