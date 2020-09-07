Джокович дисквалифицирован за неспортивное поведение на US Open

Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с Открытого чемпионата США за неспортивное поведение. Сербский теннисист попал мячом в линейного судью.



В воскресенье в матче четвертого круга в Нью-Йорке против испанца Пабло Карреньо-Бусты после проигрыша первого сета Джокович не глядя отбросил мяч ракеткой в сторону задней стенки корта. Мяч попал судье в горло, она упала и начала задыхаться. Теннисист сразу же извинился и бросился к ней, чтобы помочь. Судья вскоре поднялась и ушла с корта.

Джокович пытался убедить супервайзера матча, что все получилось случайно, но главным аргументом в пользу дисквалификации было то, что это уже был второй эпизод неподобающего поведения за несколько минут. Вместе с дисквалификацией Джокович будет лишен всех рейтинговых очков и призовых денег, заработанных на турнире.

После инцидента он написал в инстаграме , что эта ситуация будет ему уроком. Он извинился перед линейным судьей, перед турниром US Open и перед болельщиками.

Новак Джокович выиграл 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде, в том числе трижды побеждал на US Open.