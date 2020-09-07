75% россиян поддержали уроки сексуального просвещения в школах

Почти 75 процентов россиян, опрошенных телемедицинским сервисом "Доктор рядом", поддержали идею ввести в школах уроки сексуального просвещения. С результатами исследования ознакомился РБК.

В опросе участвовали более четырёх тысяч человек, три четверти из которых имеют детей. Свыше 60 процентов респондентов — жители Москвы и других городов-миллионников.



41 процент опрошенных полностью поддержали введение уроков "сексуального просвещения", на которых школьникам будут рассказывать о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции. Ещё треть респондентов заявили, что скорее бы поддержали появление новой дисциплины. Более 11 процентов скорее бы выступили против.





Участников исследования также спросили, кто должен рассказывать школьникам о способах контрацепции. По мнению 65 процентов опрошенных этим должны заняться приглашенные врачи. 37 процентов сочли, что об этом должны рассказывать школьные психологи, 11 процентов — учителя. О том, что правила контрацепции детям должны объяснять родители, заявили 15 процентов опрошенных, а 3 процента доверили бы это представителям церкви.



На вопрос, в каком возрасте ребенку нужно рассказать о репродуктивном здоровье и заняться его сексуальным просвещением, чуть меньше половины опрошенных россиян назвали 11–14 лет, или 5–9-й класс. О том, что такие вопросы вообще не стоит обсуждать в школе, заявили около двух процентов участников опроса телемедицинского сервиса "Доктор рядом".

В конце прошлого года бывшая тогда министром просвещения Ольга Васильева заявила, что возможность преподавать школьникам основы сексуального воспитания в России не рассматривается. По её словам, за просвещение по этому вопросу в первую очередь ответственна семья.