В центре Минска неизвестными похищена Мария Колесникова

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова утром 7 сентября была похищена неизвестными людьми в центре Минска. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на очевидца случившегося.

По словам видевшей похищение читательницы Tut.by, Колесникову посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Её телефон не отвечает. Комментариев властей пока нет.

Колесникова - представитель штаба арестованного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико - получила известность во время предвыборной кампании как участница выступавшего на митингах "Женского трио" - вместе с супругой другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало и кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Она последняя участница "трио", которая оставалась в Белоруссии и была на свободе. Колесникова вошла в президиум созданного недавно оппозиционного Координационного совета. Накануне она принимала участие в очередном массовом марше протеста в Минске.

Марш накануне вновь собрал десятки тысяч участников. По данным МВД Белаоруссии, накануне в разных городах были задержаны 633 человека. Правозащитники ранее заявляли о около 200 задержанных, причём часть задержаний осуществляли люди в штатском с дубинками. Очевидцам они напомнили так называемых "титушек", которых использовали власти против участников украинского майдана.

Ранее под давлением белорусских властей из страны уехали Светлана Тихановская и член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова.

Акции протеста против президента Александра Лукашенко в Белоруссии продолжаются почти месяц. Многие участники были задержаны, подвергались пыткам и унижениям.

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