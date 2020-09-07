Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей

Курс евро на Московской бирже 7 сентября поднимался выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года.

В 13 часов по московскому времени один евро стоил 90,035 рубля, что на 81 копейку выше уровня предыдущего закрытия.

Доллар к этому же времени стоил 76 рублей 11 копеек, подорожав на 68 копеек.

Российская валюта упала к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок. Ранее впервые с 30 июля стоимость барреля нефти Brent упала ниже 42 долларов. Это произошло после сообщения о том, что Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть с поставкой в октябре для клиентов в Азии и США.



По мнению экспертов, рубль дешевеет к доллару и евро из-за выходного дня в США, где отмечается День труда, а также из-за опасений расширения санкций против России в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.

На прошлой неделе курсы евро и доллара к рублю резко выросли после заявления властей Германии об отравлении Навального веществом из группы "Новичок". Тогда за час после сообщения доллар подорожал почти на два рубля до 75 рублей 39 копеек, а евро на 1,4 рубля до 89 рублей.