Беларусь: продолжение протеста. Эфир в 19.05

Выходные и события понедельника в Минске и городах страны. Можно ли обойтись без лидера оппозиционного движения? Как будет развиваться белорусский протест после того, как его лидеры выдавлены из страны и арестованы?

Акторы протеста в Беларуси. Рабочие, женская солидарность, молодежь. Роль студенчества в протестном движении. Можно ли сравнивать молодежную активность в Беларуси, Украине, России?

В студии Максим Горюнов, философ, публицист. На связи по скайпу из Минска Евгения Пастернак, писатель; из Киева - политолог Георгий Чижов и журналист Глеб Гусев; в Москве - Роман Удот, политический активист.

Ведет программу Елена Фанайлова