Российские писатели выпустят сборник рассказов в поддержку "Ночлежки"

Российские писатели, среди которых Людмила Улицкая, Евгений Водолазкин, Борис Акунин, Дина Рубина, Людмила Петрушевская и Дмитрий Быков, а также журналисты, в числе которых Леонид Парфенов, Катерина Гордеева и Юрий Сапрыкин, выпустят сборник рассказов под названием "Дом", все средства от продажи которого будут переданы благотворительной организации "Ночлежка", помогающей бездомным людям.

Краудфандинговую кампанию по сбору денег на публикацию сборника запустили на сайте Planeta.ru издательство "Клаудбери" и литературное агентство "Банке, Гумен и Смирнова".

Кампания стартовала в понедельник. Её организаторам необходимо собрать 680 тысяч рублей. За несколько часов понедельника была собрана десятая часть этой суммы.

Издатели при этом подчёркивают, что сборник "Дом" не является "социальным заказом" или "брошюрой по благотворительности", и обещают, что книгу "будет интересно читать всем вне зависимости от читательского отношения к бездомным". "Если не знать, что книга сделана в честь "Ночлежки", по содержанию это понять невозможно. Это просто хорошие рассказы, совершенно по-разному трактующие тему дома", - говорится в сообщении издателей. .

Презентация сборника "Дом" запланирована на книжной ярмарке non/fiction в московском Гостином дворе. Она пройдёт с 4 по 7 декабря.